Últimas noticias y rumores de Yankees | El zurdo Max Fried sigue haciendo historia, Marcus Stroman y más

Últimas noticias y rumores de Yankees de Nueva York

Ver a Max Fried asumir con autoridad el papel de as de la rotación -que dejó vacante Gerrit Cole al perderse toda la temporada de MLB- es una gran noticia para los Yankees de Nueva York, pero además festejan la forma en la que lo está logrando.

El zurdo está haciendo historia con sus números de esta campaña de Grandes Ligas. De acuerdo con Sarah Langs, de MLB.com, su efectividad de 1.29 es la más baja de un Yankee en sus primeras 11 aperturas de una temporada desde que las carreras limpias se convirtieron en una estadística oficial en 1913.

“Estamos en buena posición para ganar partidos, eso es todo lo que puedo controlar. Todo lo demás está bien, pero para mí, cuando tomo la pelota, sólo quiero que ganemos. Ese ha sido mi principal objetivo”, dijo Fried el sábado tras poner su récord en 7-0, la mejor marca de la Liga Americana.

El abridor de Nueva York tiene la cuarta efectividad más baja para un lanzador en sus primeras 11 aperturas con una nueva franquicia en las últimas 30 temporadas.

Los objetivos que persigue Nueva York en el mercado

Todavía falta un par de meses para la fecha límite de cambios, pero ya circulan reportes sobre el plan de los Yankees. Se dice que la prioridad es reforzar su rotación abridora.

Un reporte de Bob Nightengale para USA Today indica que en Nueva York buscan “activamente un bateador diestro y preferirían un tercera base”. Además de un bateador derecho están tras la adquisición de un abridor.

Yankees logran marca histórica con 10 carreras en un inning

El despliegue ofensivo que mostraron los Yankees el sábado, en el segundo juego de la serie en Colorado, es un hito para la franquicia.

De acuerdo con el portal de MLB.com, es la primera vez que los Yankees anotaron 10 carreras o más en un inning dos veces en la misma temporada desde 2009 (en esa ocasión fue el 28 de abril y el 4 de octubre).

En la jornada sabatina desfilaron 14 bateadores de los Yankees por el plato en la quinta entrada y anotaron 10 carreras. Es la misma cantidad de rayitas que hicieron en el séptimo inning del choque contra los Padres el 6 de mayo.

¿Se quedará Ben Rice con la inicial en 2026?

La buena campaña que hasta ahora han tenido en el Bronx está dejando buenas historias, como las de Max Fried y el veterano Paul Goldschmidt, pero hay analistas destacando el desempeño de Ben Rice como “la actuación individual más prometedora para los Yankees”.

Así la califica Alexander Wilson, periodista de Empire Sports Media, que asegura que Rice puede convertirse en el titular de la primera base. “Suponiendo que su desarrollo continúe por esta trayectoria, es fácil imaginar a Rice como el primera base titular de los Yankees a partir de 2026”, escribió Wilson.

Trent Grisham podría recibir una oferta

El buen desempeño ofensivo de Trent Grisham -lleva 12 jonrones y 24 impulsadas, y ya era un seguro con el guante- lo está posicionando como un candidato a permanecer en el equipo a pesar de que será agente libre al final de la temporada.

Joel Sherman, del New York Post, cree que tiene una oportunidad: “En teoría, los Yankees podrían renovar su contrato con Grisham como una cuarta alternativa de jardinero/jardinero central si (Cody) Bellinger no regresa. Tiene apenas 28 años y ha vuelto a aportar los elementos que lo destacaron al principio de su carrera: potencia, embasamiento y defensa, aunque sus estadísticas no se corresponden con su sólida reputación como fildeador".

¿Cuál es el plan con Marcus Stroman?

El veterano abridor derecho Marcus Stroman realizó una sesión de bullpen el sábado. No hay noticias sobre cómo le fue, pero antes de cumplirla dejó saber a NJ.com: “¡La rodilla se siente bien!”.

Stroman ha estado en la lista de lesionados desde el 12 de abril por una inflamación en la rodilla izquierda y hace un par de semanas sintió dolor después de una práctica de bateo en vivo.

“Estamos tratando de que se recupere”, dijo el manager Aaron Boone. “Tenemos que lograr que recupere su forma física”. Dijo el estratega que quieren que Stroman se mantenga en la rotación.