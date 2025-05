Utility ejerce su opción de salida de su contrato con los Yankees de Nueva York

El utility Cooper Hummel activó la cláusula de rescisión de su contrato de ligas menores con los Yankees de Nueva York, según informó Joel Sherman de The New York Post. El cuerpo técnico del primer equipo no había mostrado confianza en el infielder y éste decidió abandonar la divisa.

Cabe destacar que la activación de la cláusula les da a los Yankees 72 horas para decidir si incorporan a Hummel a su roster, lo intercambian o lo liberan. Sin embargo, todo parece indicar que saldrá de la organización.

A pesar de las lesiones que ha tenido el equipo de jugadores del cuadro interior como Jazz Chisholm Jr. o Oswaldo Cabrera, el manager Aaron Boone ha preferido a jugadores como Jorbit Vivas o Oswald Peraza y no a Cooper Hummel.

Hummel, de 30 años de edad, firmó un contrato de ligas menores con los Yankees en abril. Comenzó la temporada en el roster de los Astros y bateó para .316/.435/.447 durante los entrenamientos de primavera, pero los siderales decidieron no incluirlo en el roster del Día Inaugural.

Ha sido un bateador exitoso en las menores, pero cuando da el salto a las Grandes Ligas sus números bajan drásticamente. Su línea ofensiva de .159/.255/.275 en la gran carpa es obviamente mucho menos atractiva que su trabajo en las inferiores.

Los Yankees ahora están enfocados en el regreso de Chisholm Jr. y Giancarlo Stanton de la lista de lesionados, para armar el mejor equipo posible de cara a la segunda mitad de campaña.