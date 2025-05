Vinícius Júnior se lesiona: ¿Jugará lo que resta de temporada de LaLiga con el Real Madrid?

Vinícius Júnior tiene un esguince en el tobillo izquierdo y se estima que estará de baja en los próximos dos partidos del Real Madrid, que serán contra el Sevilla y Mallorca, aunque podría volver para el último encuentro de esta temporada de LaLiga, que tendrá como rival a la Real Sociedad.

El parte médico del brasileño indica que se encuentra "pendiente de evolución". Su situación se volvió complicada durante El Clásico del 11 de mayo que su equipo protagonizó contra el FC Barcelona, por lo cual debió ser reemplazado.

El esguince de tobillo sucede cuando se dobla esta parte del cuerpo de forma brusca y los ligamentos, que son como unas bandas elásticas que mantienen los huesos unidos, se estiran más de la cuenta o incluso se rompen un poco.

Los momentos más comunes en los que puede pasar esto son: malas caídas tras un salto, pisar mal al correr o caminar, o torcer el pie en una jugada, algo que pasa con los futbolistas.

Hay distintos grados de esta lesión: leve (grado 1), moderado (grado 2) y grave (grado 3). El sudamericano padece la 2 por lo cual no necesitará cirugía, pero sí está obligado a hacer reposo, además de que este tipo suele ser uno de los que más tiempo de inmovilidad requiere.

Vinícius no logró terminar el partido contra el Barça y su entrenador Carlo Ancelotti adelantó lo que le pasaba al decir en rueda de prensa: “El cambio lo he hecho yo porque él tenía un problema de esguince de tobillo. Lo ha intentado, pero le molestaba y he preferido cambiarlo”.

Hay varias especulaciones respecto a por qué el delantero fue titular en ese partido, sabiendo que no estaba al 100% desde sus inicios, y el medio Goal por ejemplo, asegura que "fue obligado a salir". Ahora las consecuencias que se pagan son peores, ya que la importante figura se perderá dos compromisos importantes en la lucha por el campeonato español.