Vladimir Guerrero Jr. pidió menos de $600 millones a Azulejos en las negociaciones de extensión de contrato

Vladimir Guerrero Jr. legó encendido a la pretemporada de MLB, dispuesto a demostrar que no le afecta el fracaso de sus negociaciones con los Azulejos de Toronto y que está listo para salir a buscar su contrato multimillonario.

El astro dominicano será agente libre al final de la campaña de Grandes Ligas, luego de que no pudiera llegar a un acuerdo de extensión con el equipo al que ha pertenecido desde que firmó para ser profesional.

Con 25 años de edad, Guerrero Jr. conversó con los periodistas en el campamento de primavera y ofreció detalles de las conversaciones que mantuvo con la organización canadiense.

“Hubo un intercambio (de cifras salariales). Todavía el último día estaban reunidos aquí (el equipo y sus representantes)”, le dijo a Ernesto Jerez de ESPN. “No pudieron llegar a los números y, como siempre he dicho, porque no hayan podido llegar a los números, yo no voy a cambiar la manera de trabajar. Hay que seguir trabajando”.

El inicialista llegó en buena forma, como demuestran sus números en la Liga de la Toronja. En 7 partidos tiene línea de .412/.474/.647 con OPS de 1.121, un jonrón, un doble y tres carreras impulsadas. Y asegura que lo que pedía para quedarse con los Azulejos no estaba cerca de los $765 millones por los que firmó su compatriota Juan Soto con los Mets.

“Es mucho menos que (Juan) Soto. Estamos hablando de unos cuantos millones menos que Soto, muchos menos millones, más de cien menos que Soto, que saquen cálculos lo que saben sacar cálculos”, aseguró Guerrero Jr. “Yo creo que no llega a 600 (millones de dólares), la cantidad que yo andaba buscando. La cantidad que dimos (como contraoferta) no llegaba a 600”.

El monto no se acercaba al pacto de Soto, pero sí quería un acuerdo de similar duración: “Eran los mismos años (del contrato de Soto), pero no llegaba a 600 (millones)”.

“Conozco el negocio. Le bajé un poco (a las pretensiones salariales), pero le bajé los años (de duración) también. Yo busco 14 (años). Me gustarían 14, 15, hasta 20 (años) que me den, pero como se debe hacer”, concluyó en su entrevista con ESPN.

Guerrero Jr. viene de ganar su segundo Bate de Plata con una temporada de 30 jonrones y 103 impulsadas en la que estableció marcas personales con 44 dobles y 72 boletos. Sus promedios en 2024 fueron de .323/.396/.544, con OPS de .940.