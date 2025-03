Yadier Molina atenta contra su lealtad a Cardenales: “Podría ser manager de Cachorros, si ellos quieren”

La rivalidad entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago es reconocida como una de las más importantes en las Grandes Ligas y eso se nota pese a que ambos equipos no viven su mejor momento en la MLB.

Yadier Molina jugó 19 temporadas con los Cardenales, asistió a 10 Juegos de Estrellas, ganó 2 Series Mundiales, sumó 9 Guantes de Oro, un Bate de Platino y un premio Roberto Clemente. Es innegable el arraigo que tiene el ex receptor con los pájaros rojos, pero cuando se trata de dirigir, parece no haber descartes para Molina.

Si bien la preferencia del puertorriqueño es trabajar con los Cardenales de San Luis, el exjugador declaró que está abierto a dirigir a cualquier equipo, incluso a los Cachorros.

"Soy leal a las personas que me ayudaron y me apoyaron durante muchos años", dijo Molina a The Athletic. "Siento que soy parte de la ciudad, incluso si estoy lejos de ellos en este momento".

"Pero esto es béisbol, ¿verdad? Si decidimos como familia, si tengo la oportunidad de dirigir, puedo dirigir en cualquier lugar... Dirigiría a los Cachorros de Chicago, si ellos quieren", agregó.

Molina se retiró del béisbol después de la campaña de 2022, coronando lo que muchos consideran una carrera digna del Salón de la Fama de Cooperstown. Ha tenido experiencias interesantes como manager, en el Clásico Mundial con la selección de Puerto Rico, en la liga de su país con Criollos de Caguas e incluso en Venezuela, con los Navegantes del Magallanes.