Yankees muestran interés en Adam Duvall tras la lesión de Giancarlo Stanton

Los Yankees de Nueva York han mostrado interés en el veterano Adam Duvall, campeón de Serie Mundial con los Bravos de Atlanta, para suplir en las primeras de cambio de la temporada a Giancarlo Stanton, el bateador designado titular del equipo.

De acuerdo con el periodista Joel Sherman, del The New York Post, el equipo tiene interés en Duvall, pero debido a las regulaciones económicas dentro del club quizás prefieran quedarse con el roster que tiene y no sumar más jugadores.

Cabe recordar que los Yankees invirtieron en Paul Goldschmidt, Devin Williams, Max Fried y Cody Bellinger y quizás el presupuesto del equipo está comprometido después de estos importantes movimientos de la gerencia.

De las 10 temporadas que tiene en las Grandes Ligas, cinco han sido con los Bravos, en dos etapas diferentes. La última entre 2021 y 2022. Ahora es agente libre y busca un acuerdo de al menos una temporada para alargar su carrera.

Duvall tiene en su carrera una invitación al Juego de Estrellas, un Guante de Oro y fue clave para que los Bravos ganaran ese título de 2021. De hecho, fue un jugador importante en ese campeonato, haciendo olvidar al lesionado Ronald Acuña Jr., quien no terminó la campaña por una lesión.

Los Yankees podrían también utilizar a Spencer Jones, uno de sus principales novatos, para sustituir a Stanton en las primeras semanas de campeonato, pero todo dependerá de su actuación en los campos de entrenamiento.