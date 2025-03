Los 3 jonrones consecutivos de los Yankees contra el cubano de los Cerveceros Néstor Cortés

Néstor Cortés Jr. se enfrentó por primera vez en años a su ex equipo, Yankees de Nueva York, nada menos que este sábado en su estreno con el uniforme de los Cerveceros de Milwaukee.

Sin embargo, las cosas no empezaron bien para el zurdo cubano al punto de permitir un total de cuatro jonrones en el mismo primer inning, incluyendo "back to back to back" (tres seguidos) de Paul Goldschmidt, Cody Bellinger y Aaron Judge que dieron ventaja momentánea a los Bombarderos de 3-0.

Goldshmidt comenzó el maltrato contra Cortés al batear de primero en el lineup del manager Aaron Boone y conectar una recta afuera que aterrizó en las gradas entre center y leftfield. De inmediato llegó el turno de otro ex MVP de la Nacional y nueva pieza de los neoyorquinos, Cody Bellinger, quien envió una recta adentro a las tribunas centrales, previo a que Judge depositara un cutter del antillano en el tercer piso de la izquierda en Yankee Stadium.

WHAT A START FOR THE @YANKEES!!!



3 pitches, 3 home runs!! pic.twitter.com/xWqAqH9X0y — MLB (@MLB) March 29, 2025

Por si fuera poco, los Yankees fabricaron una cuarta rayita en la propia entrada inicial, cortesía de otra conexión fuera del parque, esta vez de Austin Wells aunque luego de dos outs. A pesar de que los Cerveceros reaccionaron en su siguiente oportunidad anotando tres carreras, los maderos de los mulos siguieron en llamas en el cierre del segundo, donde Anthony Volpe conectó vuelacercas, pero con dos a bordo, frente a Nasty Néstor.

Nueva York venció a Milwaukee el jueves en el Opening Day, así que busca comenzar con marca de 2-0 una ronda regular por segundo año al hilo.