4 jugadores que podrían firmar los Azulejos para sustituir a Vladimir Guerrero Jr. en 2026

El fracaso en las conversaciones de extensión de contrato entre Vladimir Guerrero Jr. y los Azulejos de Toronto abre la puerta a la posibilidad de que lo pierdan en la agencia libre de MLB.

Esa preocupación llevará a la tropa canadiense a buscar un jugador en el mercado de Grandes Ligas que pueda convertirse en el sustituto de la joven estrella dominicana, si bien difícilmente conseguirán a alguien que pueda compararse.

En seis años en las mayores Guerrero ha ganado dos Bates de Plata, promedia 35 dobles, 30 jonrones y 100 impulsadas por zafra, tiene línea de por vida de .288/.363/.500 con OPS de .863 y en dos ocasiones ha terminado con WAR por encima de 6. Conseguir un sustituto no será fácil, pero en el invierno pueden surgir algunos candidatos interesantes para Toronto.

Pete Alonso

Si Guerrero termina marchándose, para los Azulejos no habrá un mejor candidato que Pete Alonso. El slugger heredaría la primera base y se convertiría en el hombre grande de la ofensiva canadiense. Alonso ha remolcado más de 100 carreras en tres de sus seis temporadas en las Grandes Ligas y sólo en una de ellas (la recortada de 2020) no ha conseguido 30 jonrones. Obviamente sólo podrían ir tras él si no ejerce su opción de contrato para 2026 con los Mets de Nueva York.