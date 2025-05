Los 4 obstáculos que tienen los Cascabeles para cambiar a Eugenio Suárez

Mientras Eugenio Suárez sigue encendido -tiene dos jonrones, un doble y 10 remolcadas en sus últimos 5 partidos- cuesta recordar que hace justamente un año los Cascabeles de Arizona estaban considerando cambiarlo antes de la fecha límite de MLB.

Aunque decidieron conservarlo y además ejercieron la opción del club de su contrato para 2025, en Grandes Ligas piensan que es inevitable la salida del antesalista venezolano del equipo del desierto porque será agente libre al final de la campaña.

Suárez ha estado relacionado con varios conjuntos que pueden intentar su adquisición antes del 31 de julio (incluyendo a los Yankees), pero también hay que analizar que posiblemente no sea tan sencillo que Arizona consiga un socio para traspasarlo.

1. Aún están compitiendo por ir a los playoffs

Aunque el conjunto de Arizona ha tenido altibajos, la verdad es que sigue metido en la pelea en la División Oeste de la Liga Nacional. Ahora mismo está en cuarto lugar de la tabla, pero sólo a 4 juegos del liderato, por lo que bien pueden seguir aspirando a la clasificación. Para eso es imprescindible que Suárez se mantenga en las filas del manager Torey Lovullo. El venezolano es líder remolcador del equipo con 37 y comparte con Corbin Carroll la mayor cantidad de jonrones (14). Si se mantienen cerca de los puestos de clasificación no lo cambiarán.

2. El retorno podría no ser tan alto como esperan

A Suárez no le queda tiempo de control y está en la última temporada de su contrato, por lo que es inminente que sea agente libre en el invierno. Es verdad que ser el cuarto mejor jonronero de MLB desde 2018 tiene su valor, pero al ser un “jugador de renta” el retorno que reciban por el venezolano de 33 años de edad no será tan importante. De entrada en la organización de Arizona saben que no recibirán prospectos top por el antesalista.

3. Su partida podría iniciar el adiós de varias piezas valiosas

Si los Cascabeles cambian a Eugenio Suárez podrían estar enviando el mensaje de que bajan los brazos en la pelea por el boleto a la postemporada. La decisión de negociar la transferencia del venezolano abriría la puerta a la salida de otras figuras, como el abridor Zac Gallen y el inicialista Josh Naylor, que también serán agentes libres en el invierno y a quienes los analistas de Grandes Ligas mencionan como potenciales piezas de traspaso en el mercado antes de la fecha límite.

4. Su contrato sigue siendo alto en valor anual

Aunque quien adquiera a Eugenio Suárez en un cambio sólo tendría que pagar un porcentaje de su salario de 15 millones de dólares en 2025, puede suceder que resulte un precio alto en comparación con otros candidatos que estén disponibles en el mercado. Equipos como los Yankees están muy atentos a no sobrecargar la nómina por temor al impuesto al lujo y eso puede significar un obstáculo para negociar la trasferencia del infielder venezolano.