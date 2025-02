Alex Cora envía nuevo mensaje a Devers: "No he decidido quién será el tercera base"

Alex Cora tendrá la tarea de calmar las aguas en el dugout de los Medias Rojas de Boston, después de la polémica que existe por la contratación del tercera base Alex Bregman, ya que el equipo tiene en esa posición al estelar Rafael Devers.

“Mi posición es la tercera base”, dijo Devers durante la semana. “Es lo que he jugado. No sé cuáles son sus planes. Tuvimos una conversación y dejé claro cuáles son mis deseos. Lo que pase a partir de aquí, no lo sé”.

“Creo que todos aquí creemos en nuestras habilidades”, declaró el Guante de Oro Bregman. “Pienso que si todos ponemos el esfuerzo necesario esta temporada, tenemos una gran oportunidad de ser un equipo ganador. En lo personal, sólo puedo hablar por mí, y yo jugaré donde sea que ayude al equipo a ganar”.

Cora dijo que todavía no han tomado una decisión, aunque se sabe que la gerencia y el cuerpo técnico están apostando a mejorar la defensiva del equipo.

"Aquí no hemos tomado una decisión en cuanto a quién va a jugar donde", dijo Cora el viernes a ESPN en los campos de entrenamiento.

"Aquí se habla de flexibilidad en el roster, de versatilidad en el roster y hay mucha competencia aquí en los campos de entrenamientos, hablamos de segunda base, y eso va a decir muchas cosas de lo que somos como equipo. Es muy temprano en el campo de entrenamientos", dijo Cora, quien en su carrera como pelotero fue un buen defensor.