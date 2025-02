Arman oferta final de cambio de los Dodgers a los Medias Rojas de Boston por Rafael Devers

La polémica que involucra a Rafael Devers ha hecho que el dominicano sea vinculado con otros equipos. El jugador parece no estar de acuerdo con jugar otra posición que no sea la tercera almohadilla y los Medias Rojas de Boston contrataron al antesalista ganador del Guante de Oro, Alex Bregman.

Se dice que los Medias Rojas podrían escuchar ofertas por el quisqueyano, aunque cabe recordar que es el mejor bateador del equipo de Boston en los últimos años. No obstante, a la directiva parece no haberle caído bien los comentarios de Devers hace algunos días.

“Mi posición es la tercera base”, dijo Devers la semana pasada. “Es lo que he jugado. No sé cuáles son sus planes. Tuvimos una conversación y dejé claro cuáles son mis deseos. Lo que pase a partir de aquí, no lo sé”.

El periodista Zach Rymer de Bleacher Report hizo una propuesta de cambio entre los Medias Rojas y los Dodgers, aunque no pareciera que a estas alturas de la pretemporada Boston quiera desprenderse de un jugador que podría pelear por el MVP de la Liga Americana.

A cambio de Devers, los Medias Rojas adquirirían a Max Muncy, Chris Taylor, Bobby Miller y Alex Freeland (el prospecto número 4 de Los Angeles).

Boston obtendría un buen paquete de cambio, que incluye a un tercera base actual en Muncy, un jugador polivalente como Taylor, un lanzador joven listo para tener un año de recuperación como Miller y uno de los mejores prospectos del infield de la MLB.

Devers viene de conectar 28 jonrones y 83 carreras remolcadas, cifras que podría repetir y hasta superar tranquilamente con el uniforme de los Dodgers.