¿Qué banderas tiene Lamine Yamal en sus botas?

Lamine Yamal nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, España. No hay dudas de que tiene un amor incondicional por ese país, pero también lleva en su corazón a otros dos, que están plasmados en las botas que usa para jugar.

El delantero tiene las de Marruecos y Guinea Ecuatorial impregnadas en los calzados de la marca Adidas que utiliza en los partidos que disputa. El primer país corresponde al lugar donde nació su papá Mounir Nasraoui, mientras que el segundo a su mamá Sheila Ebana.

El homenaje de Lamine Yamal a sus padres en las botas.



El futbolista del Barça lleva las banderas de Marruecos y de Guinea Ecuatorial, en honor a sus progenitores, además del '304', el código postal de Rocafonda.https://t.co/LX0IG3zrNz — ElDesmarque (@eldesmarque) April 4, 2025

"Mi hijo es ecuatoguineano, de ahí su apellido Ebana. De niño le llevé a Guinea", fue una de las cosas que dijo la madre del atleta, quien dialoga muy poco con la prensa.

La abuela paterna del formado en La Masía, y que tiene un vínculo muy cercano con él, habló alguna vez sobre la nacionalidad de su nieto y expresó: "Nació aquí, estudió aquí, ese niño no es de Marruecos, ¿Me entiendes?", haciendo alusión a España.

Por otro lado la mujer agregó: "Mi hijo no lo ha obligado a nada. Ha jugado con Marruecos, ha jugado con Francia, ha jugado con España... Donde él quería. Yo lo quiero muchísimo".

Cabe recordar que a pesar de lo anterior, Lamine tiene un estrecho vínculo con Marruecos, al punto que profesa la religión musulmana, muy popular en ese país (se estima que el 97% de las personas la practican).

A través de la alabanza a un solo Dios al que llaman Alá y a Mahoma, que es su profeta, el futuro ganador de un Balón de Oro reza y hace el famoso ayuno de Ramadán, el cual es respetado por sus equipos.

"Hambre no se tiene. Lo importante es hidratarse, y eso es algo que llevo muy controlado con el club. A las cinco de la mañana me levanto para rezar. Tomo electrolitos, que te hidratan mucho durante el día. Cuando llega la hora de comer, intento no tomar azúcar, beber mucha agua... Todo está muy controlado", contó la estrella una vez.