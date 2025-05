¿Cometió un error Juan Soto al cambiar a los Yankees por los Mets?

Cuando se anunció la firma de Juan Soto con los Mets de Nueva York en el receso de temporada de MLB se supo que estaría altamente expuesto a la mirada de analistas y seguidores del beisbol.

Pero ha sido inclemente la oleada de comentarios surgidos después de la primera visita del dominicano a la casa de su antiguo club, los Yankees de Nueva York; unos señalamientos que han reabierto la discusión sobre a cuál equipo debió escoger en la agencia libre.

Soto, de 26 años de edad, pactó con los metropolitanos un contrato récord en las Grandes Ligas de 15 temporadas y 765 millones de dólares, rechazando una oferta que le hizo el conjunto del Bronx después de verlo tener una campaña de 41 jonrones con 109 remolcadas y llevarlos hasta la Serie Mundial.

Con el equipo de Queens Soto no está dejando números sobresalientes (tiene línea de .247/.379/.437, OPS de .815, 8 cuadrangulares, 9 dobles, 20 remolcadas y 6 bases robadas) y entre eso y su visita al Yankee Stadium el fin de semana con una actuación de bajo perfil -tanto ofensiva como defensivamente- han surgido innumerables rumores.

“Se ve muy, muy deprimido en el vestuario. No tiene ni un segundo de alegría. No sonríe mucho”, dijo el comentarista Michael Kay, citando conversaciones con personas cercanas tanto a los Mets como a los Yankees. “El dinero no garantiza que uno esté cómodo en algún sitio”.

Que la velocidad de su swing no es la misma, que no sonríe, que no se esfuerza, que no quiere hablar con los periodistas, que ya no hace el “shuffle”, que prefería quedarse en los Yankees y está triste, que vuela en jet privado, que el alto mando de los Mets está preocupado por su mala actitud… de todo se ha dicho en los últimos días y el manager Carlos Mendoza ha tenido que salir en su defensa.

“Creo que se siente cómodo, pero todo es nuevo, no sólo un nuevo equipo, sino también el nuevo contrato, las expectativas. Siempre ha estado en equipos ganadores y ganó una Serie Mundial. Pero este es un territorio nuevo para él. Ese es nuestro trabajo como organización, seguir ayudándolo. Creo que sencillamente es un buen jugador que probablemente no está obteniendo los resultados que quiere”, le dijo al portal de MLB.

Muchos creen ver señales de que Soto está arrepentido de cambiar a los Yankees por los Mets, pero el dominicano no ha dicho nada de eso. Cuando llegó a Queens declaró que su elección no se basó en lo económico, sino el proyecto a largo plazo. Pensó que con los metropolitanos tenía más oportunidad de estar constantemente en la pelea por los playoffs.

“Los Yankees fueron el número uno desde el primer día. Sé que los Yankees van a ser buenos durante los próximos cinco o seis años. Después de eso, no sabemos”, declaró antes del Opening Day.

Realmente él tampoco sabe qué sucederá con los Mets en ese lapso. En este momento lo que se puede decir es que se marchó del equipo campeón de la Liga Americana a uno con buenas proyecciones de llegar lejos en los playoffs. Si bien ya no estará a la sombra de Aaron Judge, sí tendrá que compartir protagonismo con Francisco Lindor y que deberá aprender a lidiar con la presión constante por ser el jugador mejor pagado del circuito.

Si cometió un error o no, se sabrá con el tiempo y desde su propia evaluación, aunque el debate se reactivará cada cierto tiempo. Todavía es demasiado pronto para sacar esa conclusión y sólo puede enfocarse en rendir lo que se espera de él para que vea cómo se silencian los comentarios negativos.