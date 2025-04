La confesión del entrenador de Lakers JJ Redick sobre los problemas de Luka Doncic antes del Juego 3

JJ Redick no pudo contar con una buena versión de Luka Doncic durante el tercer careo de la serie de primera ronda de los playoffs entre sus Lakers y los Timberwolves.

Es que el astro esloveno "apenas" metió 17 puntos; cifra muy por debajo de los 34.0 que promedió entre el Juego 1 y el 2, y que fue una de las claves, de forma negativa, para la derrota de Los Angeles 116x104 y que tiene a la popular franquicia en desventaja de 1-2 en la eliminatoria.

Claro está, la "pobre" producción en ataque de Doncic probablemente haya sido consecuencia de problemas de salud previo al citado compromiso. "(Luka) No se ha sentido bien en las últimas 24 horas", reveló Redick a los medios tras la derrota del viernes. "No sé cuánto durmió anoche, pero no se sentía bien. Le dolía el estómago. Estuvo vomitando toda la tarde. No estoy seguro de qué pasó en el descanso; ya lo averiguaré, pero está realmente indispuesto".

Luka Doncic is playing through the stomach bug pic.twitter.com/bihVIF7T3D — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 26, 2025

De hecho, la ex luminaria de los Dallas Mavericks no estaba con sus compañeros de Lakers al inicio del tercer período, lo que llamó la atención puesto que al ser titular y figura en el club californiano, suele comenzar en la duela cuando se reanudan las acciones tras el medio tiempo.

Por otro lado, Los Angeles cuenta con Doncic para intentar nivelar la serie el domingo en Minnesota, ya que de volver a perder los de Redick se encontrarán contra la pared frente a una escuadra con mucho potencial como la de T-Wolves.