El consejo de David Ortiz a Rafael Devers tras su nueva polémica con los Medias Rojas de Boston

La negativa de Rafael Devers de jugar en la primera de los Medias Rojas de Boston tras la lesión de Triston Casas ha hecho que una nueva polémica se cree alrededor de su persona. Que el dueño del equipo, John Henry, haya viajado para reunirse con él, inclusive ha despertado rumores sobre su posible cambio de equipo, algo que David Ortiz, como leyenda de la franquicia, quiere evitar a toda costa.

"Cuando eres el líder del equipo, cuando eres el chico con el que la organización cuenta, hay momentos en los que tienes que dejar atrás tu ego", dijo "Big Papi" en una entrevista radial en la Mega.

"Yo entiendo que cuando a él le dijeron que iba a ser el bateador designado, y que no iba a jugar en ninguna posición esta temporada, fue un gran cambio para él. Pero pese a eso, debería agarrar su guante y tratar de ayudar al equipo", agregó.

Devers nunca ha jugado como primera base en 9 años en las Grandes Ligas y después de un difícil comienzo de temporada comienza a reencontrarse con su ofensiva. Por ello, no quiere correr riesgos y seguir enfocándose en ayudar a Boston con el madero.

"Rafael Devers jamás ha jugado en la primera base como profesional y decirle en medio de la temporada que lo haga no tiene sentido. No es Bryce Harper o Mookie Betts, quienes tuvieron un tiempo considerable para mudarse de posición. No es fácil y que los Medias Rojas no tengan un respaldo para Triston Casas no es culpa de Devers, quien está una posición en la que no puede ganar", dijo el periodista Ken Rosenthal.

"Si juega en la primera base y lo hace mal le van a llover las críticas, y si no juega dirán que no está comprometido con el club", explicó. "No ha habido buena comunicación entre las partes".