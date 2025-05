El consejo de Dwight Howard a Giannis Antetokounmpo que no gustará a Los Angeles Lakers

La venidera temporada baja de la NBA promete estar en fuego a nivel de movimientos de impacto, y uno de los nombres más importantes que podría cambiar de equipo es Giannis Antetokounmpo, aparentemente en el radar de Los Angeles Lakers.

De acuerdo a diversos reportes, el astro de los Milwaukee Bucks considera su futuro tras otro decepcionante curso en el que su club quedó lejos de la lucha por el anillo. A esto se suma la grave lesión del armador Damian Lillard, quien se perdería toda la 2025-2026 tras romperse el tendón de Aquiles en los los actuales playoffs.

Pues hay una antigua estrella de la liga que conoce bien este tipo de decisiones a la que se enfrenta Giannis, ya que pidió salir de Orlando Magic en su momento para unirse a los Lakers, aunque dicha aventura terminó siendo un fiasco.

Efectivamente, Dwight Howard sólo actuó una temporada en Los Angeles antes de marcharse a Houston Hockets, iniciando un período inestable en su carrera. Años después lograría redimirse con un papel secundario pero clave en el título de los de Hollywood en 2020, previó a retornar a la afamada organización dos campañas más tarde y previo a colgar las zapatillas.

Desde su experiencia, el ocho veces All Star recomendó públicamente a Antetokounmpo quedarse en Milwaukee; incluso abordó el tema como analista invitado en el programa "Inside the NBA" de TNT. "Lleva toda la vida en los Bucks, así que irse les dejará un mal sabor de boca en los aficionados", acotó Superman, quien también escribió en su perfil de X (Twitter) lo siguiente: "no te vayas Giannis, te lo dice alguien quien ha estado en esa situación".

Claro que el panorama del Greek Freak no es idéntico al de Howard o a la salida inicial de LeBron James de Cleveland Cavaliers, en 2010, dado que el heleno lleva 12 años en Milwaukee, siendo campeón en 2021 y demostrando lealtad y compromiso con la franquicia.

En conclusión, los Lakers serían uno de los destinos posibles si el seleccionado a nueve clásicos de mitad de temporada toma la decisión de pedirle a los Bucks que lo traspasen, o si estos últimos intentan construir un nuevo proyecto sin uno de sus mejores activos de la historia.