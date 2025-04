¿Cuál es la religión de Lamine Yamal?

Lamine Yamal es una figura reconocida internacionalmente, pero que también tiene una vida privada marcada por sus ancestros. Un ejemplo de eso es la religión musulmana, cuyas costumbres principales el futbolista respeta.

El padre del delantero del FC Barcelona es oriundo de Marruecos y aquí radica la razón de que siga esta doctrina. En ese país, el 97% de la población es musulmana, que se caracteriza porque sus seguidores adoran a un solo Dios (al que llaman Alá) y a Mahoma, que es su profeta.

Otro aspecto importante de esta creencia es que los fieles tienen al Corán como su libro sagrado y su vida se rige por los 5 principios fundamentales del Islam, que son los siguientes:

Shahada: una declaración que explica: "No hay más Dios que Alá" y "Muhammad es el mensajero de Alá" .

Salah: una oración que se debe hacer 5 veces al día.

Zakat: la donación de una parte de los bienes que se hace cada cierto tiempo, a los más necesitados.

Sawm: el ayuno, que se realiza durante el mes de Ramadán, e inicia a la mañana y termina al atardecer.

Hajj: es la peregrinación hacia La Meca, que se hace una vez al mes como mínimo.

Este año fue la primera vez que Lamine hizo el ayuno de Ramadán, que lo encontró mientras entrenaba con sus compañeros de la selección de España. Los médicos lo acompañaron en todo momento, para velar no sólo por su salud, sino para lograr que también rinda al máximo, como lo exige el equipo.

Sobre este tema, la estrella dijo en una entrevista con DAZN: “Hambre no se tiene. Lo importante es hidratarse, y eso es algo que llevo muy controlado con el club. A las cinco de la mañana me levanto para rezar. Tomo electrolitos, que te hidratan mucho durante el día. Cuando llega la hora de comer, intento no tomar azúcar, beber mucha agua... Todo está muy controlado”.