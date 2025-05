¿Cuándo y dónde es la pelea Saúl "Canelo" Álvarez vs. Terence Crawford?

Los aficionados de Saúl "Canelo" Álvarez esperan con ansias que llegue el 12 de septiembre, para disfrutar de la que será la próxima pelea de 2025 del mexicano. Se enfrentará a Terence Crawford, quien tiene también una vasta experiencia en el boxeo, con 40 triunfos alcanzados, 31 de ellos por nocaut.

El lugar en el que los pugilistas se encontrarán será el Allegiant Stadium de Las Vegas. Este lugar, inaugurado el 31 de julio de 2020, tiene capacidad para albergar a 65 mil personas y ofrece múltiples comodidades para los asistentes, como pantallas LED de alta definición en múltiples ubicaciones y climatización centralizada.

“Ganar esta pelea me consolidará como uno de los mejores de todos los tiempos", dijo Crawford a los medios sobre el compromiso que tiene en agenda. Además añadió: “Mis brazos son largos, soy fuerte, incluso me atrevo a decir que subestiman mi fuerza. No es grande, es cierto, es su categoría y él la conoce muy bien, pero veremos si es cierto lo que dice que será fácil”.

Canelo Alvarez vs Terence Crawford FIRST FACE-OFF ‼️ pic.twitter.com/ESllrSn3w6 — Ring Magazine (@ringmagazine) May 4, 2025

"Canelo" ganó el pasado 3 de mayo a William Scull en una pelea en la cual se disputaban el campeonato indiscutible del Peso Supermediano, y según explicó fue decepcionante, ya que "Scull no vino a pelear hoy", según su opinión.

Teniendo en cuenta lo anterior, el tapatío aseguró que contra el proveniente de Estados Unidos, la cuestión no será así, prometiendo entonces un verdadero espectáculo al público. El encuentro estará patrocinado por la empresa TKO Boxing de Turki Alalshikh (asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudita) y Dana White.

Los boxeadores tendrán en juego en el enfrentamiento al campeonato indiscutido de las 168 libras. Álvarez detalló sobre esto: “Me siento excelente. Crawford es uno de los mejores y me encanta compartir el ring con peleadores así. Es un placer, todos quieren esta pelea. Su Excelencia Turki Alalshikh también. Vamos a hacerla".