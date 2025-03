¿Cuántas horas al día duerme Cristiano Ronaldo?

Para cualquier atleta de élite, dormir es una parte fundamental de su rendimiento. Y además de la calidad del sueño, un punto importante es la duración, algo a lo que Cristiano Ronaldo le presta especial atención.

De acuerdo a información brindada en distintos medios, el luso llega a dormir hasta 12 horas por noche. Esto es muy beneficioso, sobre todo teniendo en cuenta que la ciencia recomienda un mínimo de 7 horas de sueño para los adultos.

"Nunca hablo a partir de las 10 de la noche, ni siquiera por teléfono. A partir de esa hora no me llames. Me gusta dar descanso a mi cerebro", dijo el ganador de 5 Balones de Oro a la prensa alguna vez, además de añadir: "Como futbolista profesional, necesitas una dedicación total. No son sólo las dos horas de entrenamiento. Vivo por lo que soy, por mi carrera futbolística".

Se sabe que las empresas que quieren tener al europeo en sus eventos nocturnos, corren el riesgo de que él rechace las invitaciones, y eso se debe a que durante la semana prioriza mantener esta rutina, que le permite a sus 40 años, continuar en un alto nivel.

La Mayo Clinic detalla que los adultos que duermen menos de 7 horas de forma regular, corren más riesgos de aumentar significativamente de peso, lo cual puede desencadenar en contraer enfermedades como diabetes, hipertensión e incluso depresión.

Por otro lado, se sabe que el sueño deficiente genera en las personas problemas para concentrarse, reaccionar y tomar decisiones. Esto perjudica en cualquier aspecto, y si se trata de un futbolista como Cristiano, la cuestión se pone aún más difícil, ya que su trabajo consiste en tener reflejos rápidos.

A sus 12 horas de descanso, el portugués le suma también su entrenamiento y una alimentación estricta basada en el consumo de proteínas y grasas saludables. Según él mismo relató, jamás come dulces ni consume gaseosas, y únicamente se da algunos gustos cuando termina cada temporada.