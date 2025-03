¿Cuánto dinero le tienen que pagar a Dani Alves por haber estado 14 meses en prisión tras ser absuelto?

La sociedad se encuentra impactada por la absolución de Dani Alves, luego de que en 2024 haya sido condenado a cuatro años de prisión por el grave delito de abuso sexual. Ahora el brasileño además de disfrutar de su libertad, cobrará dinero por compensación.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), España, informó en una de las instancias posteriores al juicio donde fue hallado culpable, que el testimonio que dio la denunciante es “insuficiente para mantener la condena al acusado y que en este caso prevalece el derecho a la presunción de inocencia”.

El supuesto hecho se produjo en diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona, y ella inmediatamente después de eso se acercó a la dependencia policial para contar lo sucedido.

Ahora que la ex figura de la selección brasileña está fuera de prisión, deberá ser indemnizado y fue su pareja Joana Sanz, quien contó a los medios que el monto es de 11.000 euros, que se calculó teniendo en cuenta el tiempo que permaneció tras las rejas.

"Felices por esta absolución, pero ¿Y todo el daño que se nos ha hecho? Amenazas en redes sociales, pérdida en contratos publicitarios", fue lo que agregó la modelo española sobre el momento que vivió acompañando al futbolista.

Dani Alves y Joana Sanz serán padres por primera vez

Sanz usó sus redes sociales para confirmar hace algunas horas que junto a su marido tendrán una hija, la primera en común (Alves ya tiene dos herederos de una relación anterior). "Mi último embrión congelado, mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida. Aquí está, sana y creciendo", dijo en una emotiva publicación, donde contó que hace muchos años enfrenta problemas para ser madre.

"Aún no me lo creo y me despierto en la madrugada con el miedo de ver las sábanas llenas de sangre o cierro los ojos en las ecografías hasta que escucho que todo está perfecto. Todo llega, no desistas", finalizó.