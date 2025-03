Dani Olmo vuelve a lesionarse: ¿Cuándo volverá al FC Barcelona?

Este 27 de marzo el FC Barcelona triunfó en el partido que disputó ante el Osasuna y que había sido aplazado por la muerte del doctor Carles Miñarro. Sin embargo, la mala noticia llegó de la mano de Dani Olmo, que se volvió a lesionar y esta vez dentro del campo.

El centrocampista de 26 años ingresó como titular al encuentro pero debió ser sustituido en el minuto 28. Luego de que se le realizaran las pruebas correspondientes, se confirmó que padece un traumatismo de tipo miofascial en el aductor de la pierna derecha.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que el jugador del primer equipo 𝗗𝗮𝗻𝗶 𝗢𝗹𝗺𝗼 tiene una lesión miofascial en el aductor de la pierna derecha. El tiempo de recuperación será de tres semanas aproximadamente. pic.twitter.com/EmJrzjZySJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 28, 2025

"El tiempo de recuperación será de tres semanas aproximadamente", afirman oficialmente sobre la ausencia del futbolista que en lo que va de esta temporada lleva disputados 28 partidos: 18 de Liga, 6 de Champions, 3 de Copa del Rey y 1 de Supercopa. Además, ha marcado hasta el momento 8 goles.

El aductor es un músculo que se encuentra en la parte interna del muslo y entre sus funciones están: colaborar con la estabilización de la pelvis y la rodilla y acercar la pierna hacia la línea media del cuerpo, entre otras.

En caso de que te lo hayas perdido 🎙️🔉 pic.twitter.com/pXH0ZQmKRp — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 28, 2025

Hansi Flick, entrenador del Barça, habló con los medios sobre lo sucedido con Olmo y expresó: "Me parece que hoy hemos sacado el máximo partido. No es el día más apropiado para jugar este partido, después del parón por las selecciones, pero hemos ganado tres puntos y hemos pagado un precio alto, la lesión de Dani Olmo no es buena. El precio por estos tres puntos es muy elevado".

Respecto a la acumulación de partidos el alemán manifestó: "Tenemos que escuchar a los jugadores y entrenadores. No creo que sea una buena situación. Hay que pensar en los jugadores, los aficionados quieren ver el espectáculo del juego y si seguimos así, no podremos seguir jugando a este nivel".