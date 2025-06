David Ortiz muestra los mensajes que no respondió Rafael Devers antes de su cambio a Gigantes

David Ortiz hizo un 'live' en sus redes sociales este sábado, en el cual volvió a encender la polémica de la salida de Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston, dándole toda la responsabilidad de su cambio a los Gigantes de San Francisco.

Durante su elocución, "Big Papi" mostró una captura de pantalla de su celular, en la cual se ven los mensajes que le dejó a Devers durante la controversia que se creó desde los entrenamientos primaverales con respecto a su cambio de posición de la tercera base a la de bateador designado, y después de la petición del club de que fuera a la primera base por la lesión de Triston Casas.

David Ortiz mostró que Rafael Devers no le respondía los mensajes: pic.twitter.com/8qfDApKrci — La Nación Red Sox (@lanacionboston) June 21, 2025

Sin dudas, para Ortiz los mensajes ignorados de Devers fueron un claro mensaje de la mala actitud que tuvo el jugador desde la primavera, cuando se supo de la llegada de Alex Bregman al club.

"Devers, tú no puedes venir a decir que te faltaron el respeto, si te faltaste el respeto a ti mismo. El orgullo de un pelotero es llegar a los entrenamientos en una forma física correcta. No puedes llegar fuera de forma. Fuiste de los tercera base que jugó peor defensa y te traen a un tercera base ganador del Guante de Oro y ¿dices que te faltaron el respeto?. La pelota no se ve desde ese punto de vista", dijo Ortiz.