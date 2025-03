¿Deben los Yankees quitar el veto a Trevor Bauer y firmarlo para sustituir a Gerrit Cole?

Si Trevor Bauer no se encuentra actualmente en MLB no es precisamente porque carezca de nivel para seguir perteneciendo a la élite de este deporte.

De hecho, el Cy Young de la Liga Nacional en 2020 conserva las herramientas en pro de comandar una rotación abridora en las mayores, tal y como hizo con Indios (hoy Guardianes) de Cleveland entre 2018 y 2019, igual que para Rojos de Cincinnati al año siguiente y con Dodgers a inicios de 2021, previo a su suspensión por presunta violencia doméstica; aunque en 2022 la fiscalía de Los Angeles lo exculpara a raíz de una falta de evidencias en el caso.

En resumidas cuentas, Bauer podría ser en condiciones normales una opción interesante para unos Yankees de Nueva York que probablemente no cuenten con el estelar Gerrit Cole en 2025, dado que posee altas posibilidades de someterse a cirugía Tommy John.

De hecho, tiempo atrás se vinculó al veterano diestro a la popular escuadra del Bronx, pero también se dijo que en las oficinas del Yankee Stadium no contratarían al polémico lanzador ya que, además del posible veto no escrito al que ha sido sometido por parte de MLB, el propio Cole no lo querría como compañero.

Hay que recordar que los dos experimentados pitchers compartieron roster con UCLA en el béisbol universitario, donde construyeron una amistad que posteriormente se derrumbó, al punto que en el último lustro se han acusado verbalmente sobre diversos temas incómodos a través de los medios de comunicación.

Al margen de la animadversión entre ambos, Trevor Bauer sí sería un buen reemplazo de Gerrit Cole en los Yankees, y no sólo porque el primero ha manifestado varias veces que firmaría con cualquier divisa ligamayorista que le de la oportunidad por el salario mínimo correspondiente; también debido a que ostenta 34 años y viene de brillar en la LMB con Diablos Rojos del México, dejando marca de 10-1 con 2.48 de efectividad en 83.1 innings, después de hacer lo propio en el circuito japonés para Yokohama Bay Stars (2023), donde coleccionó 11-4 con 2.87 en carreras limpias en 156.2 episodios.

Existen muchos argumentos deportivos que avalarían un pacto a la baja de Bauer con los Yankees. Otra cosa es que los Mulos den el paso que no ha dado nadie en MLB en los pasados años y levanten el "veto" al díscolo monticulista.