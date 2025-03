Diablos Rojos del México podrían firmar a Julio Urías cuando "cumpla su sentencia"

La Liga Mexicana de Beisbol está afiliada a las Grandes Ligas y por ende debe cumplir ciertas normas de la principal liga del mundo. Julio Urías podrá volver a jugar después del Juego de Estrellas y los Diablos Rojos se interesarían en firmar al zurdo.

Si los equipos de la MLB le cierran las puertas al zurdo, será entonces la oportunidad de firmarlo para buscar el bicampeonato, de acuerdo con declaraciones de Jorge Del Valle, presidente adjunto del actual campeón del torneo.

“Yo le tengo un enorme respeto a los deportistas y nunca en mi vida podría juzgar a un deportista por una situación. Todos merecemos segundas oportunidades, todos en algún momento hemos cometido un error. No soy quién para juzgar si va a venir o no, pero como gerente deportivo de la institución, sí creo que si podemos crear un programa que ayude a que los deportistas puedan retomar sus carreras, mejorando primero como personas y después como deportistas, y esto ayuda a la sociedad, a que el país no juzgue tanto y nos encaucemos en cuidar a nuestros grandes atletas, estoy dispuesto a hacerlo”, respondió Del Valle a El Economista.

Julio Urías volverá a la MLB, el comisionado Rob Manfred hizo oficial que a partir del 17 de julio podrá ser contratado para jugar en cualquier equipo💣🔥 pic.twitter.com/3eK9YY3Gzt — Bambino Sedano (@bambino_sedano) March 26, 2025

El lanzador de 28 años de edad es agente libre después de haber lanzado por 8 temporadas con los Dodgers de Los Angeles, con quienes fue campeón de la Serie Mundial de 2020.

Urías podría recibir una especie de veto por parte de los equipos de la MLB y esta podría ser la oportunidad para que el lanzador se una al conjunto mexicano.