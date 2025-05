Dueño de los Medias Rojas de Boston se reúne con Rafael Devers tras sus polémicas declaraciones

Es la segunda vez que Rafael Devers, estrella de los Medias Rojas de Boston, se molesta públicamente con su organización por sugerirle cambiar de posición. Pasó en los entrenamientos primaverales cuando le dijeron que debía ser bateador designado y esta semana nuevamente sucedió, cuando quisieron moverlo a la inicial.

Bregman perdió el puesto como antesalista en el Spring Training, después de la llegada del Guante de Oro Alex Bregman. Finalmente accedió a ser designado, pero esta semana tuvo declaraciones fuertes cuando se le habló sobre ir a la inicial.

“No creo que, para mí personalmente, sea la mejor decisión después de que me pidieran jugar en una posición diferente. Y apenas llevo dos meses jugando aquí como para que me hagan intentar jugar en otra. Sé que soy un pelotero, pero al mismo tiempo, no pueden esperar que juegue en todas las posiciones”, dijo Devers a la prensa.

El dueño de los Medias Rojas, John Henry, se reunió el viernes con Devers para suavizar las cosas.

"Hubo conversaciones", declaró el gerente general Craig Breslow, según Chris Cotillo de MassLive. "John, Sam y yo volamos hoy temprano. De hecho, fue John quien habló directamente con Raffy".

"Consideramos que era importante, dada la situación que se desarrolló ayer, venir aquí y tener una conversación honesta sobre lo que valoramos como organización y lo que creemos que es importante para los Medias Rojas", agregó Breslow.

El manager de los Medias Rojas, Alex Cora, también estuvo presente en la reunión con el estelar bateador zurdo.

"Obviamente, tener a todos aquí y en el mismo lugar significa mucho, no solo para nosotros, los que estamos en el terreno, sino también para los jugadores y para Raffy", dijo Cora, según The Associated Press. "Así que me pareció bien".