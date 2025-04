Fabio Capello envía polémico mensaje a Lamine Yamal: "No es Messi"

Fabio Capello parece estar muy enfocado en el trabajo de Lamine Yamal, ya que hizo varias apreciaciones sobre el joven futbolista. Y ahora es nuevamente noticia, cuando se encargó de recordarle que "no es Messi".

El ex jugador de fútbol y entrenador dio declaraciones públicas con las que recordó: “Si el Inter pudo frenar a Leo en 2010, podrá repetirlo". Con esto hizo referencia al partido de semifinales que disputaron los italianos contra el FC Barcelona en la edición 2009-2010 de la Champions League, y donde los primeros ganaron por 3-1.

Sus palabras llegan justamente antes de que un próximo juego entre ambos clubes se repita, y también en las semifinales del prestigioso torneo, que tendrá lugar el próximo 30 de abril con el partido de ida. La vuelta será el 6 de mayo.

"Los jugadores del Barça son muy buenos, pero si superas la primera línea de presión puedes hacerles mucho daño", fue otra de las cosas que expresó Capello, hablando directamente a Simone Inzaghi, DT del conjunto "nerazzurri".

El europeo habló por primera vez en marzo sobre Lamine Yamal, cuando expresó: "He leído algunas comparaciones exageradas sobre Lamine. Es un chico que está haciendo cosas importantes. Cuando empezó en el Barcelona, se decía que era el nuevo Messi, pero no llega a ese nivel. Es un jugador extraordinario, espectacular, de élite, pero no tiene el genio que tuvo Messi”.

Si bien el delantero de 17 años ya dejó en claro que su meta no es ser como Leo, porque eso es imposible de lograr, los dichos de Capello generaron polémica. "Es extraordinario, espectacular y top”, contó sobre el español, pero manifestó que “no tiene su genialidad”, haciendo referencia al argentino.

A pesar de todo lo anterior, el propio Messi ya dijo que Lamine es su heredero en el fútbol y afirmó que no sólo marca el presente, sino también el futuro de este deporte.