Gerrit Cole se coloca refuerzo interno en el codo derecho durante su cirugía Tommy John

Los Yankees de Nueva York han extrañado al Cy Young de la Liga Americana en 2023, Gerrit Cole, quien se encuentra en el proceso de recuperación después de sufrir una cirugía Tommy John que le hizo perderse la temporada de 2025.

Los Yankees son optimistas con que el lanzador derecho pueda estar disponible para los próximos campos de entrenamiento. A Cole se le colocó un refuerzo interno en el codo derecho y el tiempo de recuperación será, como normalmente se da en este tipo de cirugías, de 14 meses.

“Tengo la impresión de que el tiempo de recuperación es el mismo, unos 14 meses”, expresó Cole, según AP. “Espero que vuelva como un juego de neumáticos nuevos. Quiero decir, esa es mi esperanza, sólo una parada en boxes que tomó un poco más de tiempo de lo que esperabas”.

Cole fue clave para que los Yankees consiguieran el pase a la Serie Mundial en 2024, pero en los entrenamientos primaverales sintió dolencias en su brazo y decidió someterse a distintas pruebas, que determinaron que debía operarse.

El derecho lamentó la situación, sobre todo por no poder ayudar a los Yankees en la actual temporada y no poder compartir rotación con el estelar Max Fried. "Apesta”, comentó. “Pero ahora que me siento más fuerte y menos preocupado por recibir golpes y cosas así, es agradable poder estar de vuelta y poder estar más presente en el dugout”, manifestó.

Su lesión se produjo después de un encuentro de pretemporada ante Minnesota, el pasado 6 de marzo. “Tuve problemas para doblar el codo. Tuve problemas para mover el brazo al día siguiente”, explicó. “Así que tenía una buena sensación de que estábamos en un buen lío”.