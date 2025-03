El mensaje de Gerrit Cole en Instagram tras saber que se someterá a cirugía Tommy John

Se confirmaron los peores pronósticos, así que Gerrit Cole pasará por el quirófano para realizarse una Tommy John, lo que trae consigo que perderá todo el 2025 de MLB.

De hecho, el Cy Young de la Liga Americana en 2023 se operará este mismo martes en Los Angeles para corregir una lesión de codo que viene arrastrando desde hace tiempo, y que vivió su punto más hostil el pasado 6 de marzo en la que fue su segunda y última salida de pretemporada con los Yankees de Nueva York.

Eso sí, Cole empezará de inmediato su recuperación de la Tommy John, motivo por el cual quiso enviar un mensaje a los fanáticos del popular club del Bronx.

"Los expertos médicos más respetados recomiendan que me someta a una Tommy John. Esta no es la noticia que ningún deportista quiere escuchar, pero es el siguiente paso necesario para mi carrera. Me queda mucho por dar y estoy totalmente comprometido con el trabajo que tengo por delante. Atacaré mi rehabilitación todos los días y apoyaré a los Yankees de 2025 en cada paso del camino. Amo este juego, amo competir y no puedo esperar a volver al montículo más fuerte que nunca", escribió en Instagram el seleccionado a seis Juegos de Estrellas.

Aunque en la campaña pasada debió esperar a junio para subir al box de forma oficial, también por problemas de codo, Cole terminó siendo preponderante para que los mulos arribaran a la Serie Mundial por primera vez en 15 años, más allá de que cayeron en dicho clásico, y en cinco desafíos, frente a los poderosos Dodgers.

"Desde el momento en que soñé por primera vez con vestir el uniforme de los Yankees, mi objetivo siempre fue ayudar a traer un campeonato de la Serie Mundial a Nueva York. Ese sueño no ha cambiado; sigo creyendo en él y estoy más decidido que nunca a lograrlo", acotó el estelar serpentinero.