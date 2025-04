Juan Soto vs. Pete Alonso: ¿Quién es la verdadera superestrella de los Mets?

Los primeros días de Juan Soto como miembro de los Mets de Nueva York de seguro no están resultando como hubiera querido el astro de MLB tras firmar ese contrato histórico de 756 millones de dólares por 15 años que empieza a ser reclamado.

El dominicano, que ha ganado cuatro Bates de Plata y una corona de bateo, tiene un lento comienzo de temporada en Grandes Ligas que no ha pasado inadvertido a los aficionados en Queens y que lleva a preguntarse si realmente es la verdadera superestrella del conjunto o si Pete Alonso es quien debe ser reconocido como tal.

Soto, de 26 años de edad, protagonizó una polémica con las declaraciones en las que, tratando de explicar la merma en su rendimiento en las primeras semanas de 2025, pareció restar valor a Alonso, que lo acompaña en el lineup del manager Carlos Mendoza.

“Definitivamente es diferente”, confesó Soto al New York Post en referencia a no tener a Aaron Judge en la alineación. “Tenía al mejor bateador del béisbol detrás de mí. Me atacaban más y me lanzaban más en la zona de strike, recibía menos bases por bolas intencionales y cosas así. El año pasado me lanzaban de forma diferente”.

En sus primeros 20 juegos con los metropolitanos, el outfielder y bateador zurdo dominicano que viene de dar 41 jonrones y remolcar 109 carreras en el Bronx en 2024 muestra una inusual línea de .225/.368/.408, con OPS de .776, 3 cuadrangulares, 4 dobles y 8 carreras impulsadas.

Juan Soto rewards the @Mets faithful's standing ovation with a game-tying hit! 👏 pic.twitter.com/5pi73pR7KQ — MLB (@MLB) April 19, 2025

En cambio Alonso, que ha perdido protagonismo desde la llegada de Soto al Citi Field -a pesar de sus cinco vuelacercas- está entre los mejores de varios departamentos ofensivos de la Liga Nacional. El inicialista comanda el WAR ofensivo con 1.7, slugging (.710) y OPS (1.175); es sexto en average (.348), tercero en dobles (8) y segundo en OBP (.465) y remolcadas con 21.

Los números tienen a Alonso convertido en el referente ofensivo de los Mets en este momento, pero con un jugador del talento de Soto es cuestión de tiempo para que despierte, asuma el protagonismo y se convierta en lo que los aficionados esperan. Pero más allá de los números, hay una verdad que ha quedado en evidencia desde la temporada pasada: la gran superestrella del equipo es Francisco Lindor.