¿Jugará Messi con el Inter Miami en el partido de vuelta ante el Cavalier de Jamaica?

Este 13 de marzo, el Inter Miami enfrentará en Jamaica al Cavalier FC en el marco de la vuelta de octavos de final de la Concacaf Champions Cup, y por supuesto la presencia de Lionel Messi es el punto más importante. Sobre este punto todavía hay dudas ya que el astro se perdió varios partidos anteriores por una sobrecarga muscular.

Javier Mascherano, entrenador de Las Garzas, dialogó con los medios hace unos días y dijo: "Leo Messi está en la convocatoria y viajará con el equipo a Jamaica". Sin embargo añadió: "Mañana decidiremos qué es lo mejor para el partido: si es titular o espera en el banquillo y entra más tarde".

"Eso lo iremos viendo", siguió manifestando el argentino y agregó: "Hoy se entrenó a la par del grupo, hizo todo el entrenamiento y las sensaciones fueron muy buenas. Estoy contento de que viaje con nosotros a Jamaica”.

El lugar donde se disputará este juego es el Independence Park de Kingston, capital de Jamaica. Las entradas, como era de esperarse, se agotaron en poco tiempo y Messi es el motivo principal de eso ya que a donde va genera una auténtica revolución.

Rudolph Speid, director deportivo del Cavalier FC, contó ante los medios de comunicación: “Es un sueño para nuestros jugadores poder jugar contra ese gran hombre Lionel Messi”. También aseguró: "Una cosa que sé es que estos jugadores quieren ganar una vez que tocan el campo, independientemente de contra quién juguemos, y espero que eso continúe".

Sobre la salud de Leo, Mascherano explicó a la prensa: "Me guío por lo que me dice el equipo médico, que no tiene ninguna lesión. Tiene fatiga muscular por haber jugado tres partidos en seis días, el cambio de clima y muchas situaciones".

Teniendo en cuenta que el capitán es la estrella no sólo del Inter Miami sino también de la MLS, fue claro al aseverar: "Queremos cuidarlo y no queremos que agrave esa sobrecarga. Sabemos que no tener al mejor jugador del mundo es complicado, pero también debemos dar un paso adelante como equipo y saber jugar sin él".