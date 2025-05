Lakers podrían considerar cambiar a Austin Reaves antes de ofrecerle un contrato por $90 millones

Los rumores acerca de Austin Reaves son cada vez más fuertes. Hay una parcialidad que cree que el escolta se mantendrá con Los Angeles Lakers y otra que piensa que el conjunto californiano mantendrá el Big Three de LeBron James, Luka Doncic y Reaves.

Reaves viene de la mejor temporada regular de su carrera, con 20.2 puntos por juego, 5.8 asistencias y 4.2 rebotes. Sin embargo, falló en la postemporada contra los Timberwolves, en una serie en la que dejó un 41.1% en tiros de campo y un 31.9% en triples, con casi tantas pérdidas de balón como asistencias, con 16.2 puntos por juego.

De acuerdo con el analista Ricardo Sandoval, de Sports Illustrated, los Lakers podrían romper vínculos con Reaves este verano mediante un traspaso importante.

"Los Lakers pueden ofrecerle a Reaves un contrato de cuatro años por $89.2 millones, lo que representaría una mejora respecto a su contrato actual de cuatro años por $53 millones", escribió Sandoval esta semana. "A Los Angeles le encantaría que firmara; sin embargo, se espera que lo rechace y rescinda su contrato actual después de la próxima temporada".

"Si Reaves firma esa extensión, los Lakers le pagarán al base hasta $42.5 millones al año. Si bien Reaves ha demostrado que merece la pena, la directiva podría tener otras ideas. Su rendimiento en los playoffs no estuvo a la altura, y eso es decirlo con amabilidad".

Si no hay un cambio interesante para los Lakers, la idea sería retenerlo con un nuevo acuerdo. "Al final, todo depende de lo que el presidente de operaciones de baloncesto y gerente general, Rob Pelinka, quiera hacer. Reaves no es intocable, así que si se llega a un acuerdo al que los Lakers no puedan negarse y que lo involucre, Pelinka no tendrá más remedio que apretar el gatillo", añadió un analista de The Sporting News.