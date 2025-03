Lamine Yamal afirma que el FC Barcelona es favorito para ganar la Champions League

En abril se disputarán los cuartos de final de esta edición de la Champions League, y el FC Barcelona es uno de los 8 equipos que lograron avanzar a esta etapa. Aparentemente, los ánimos allí son los mejores, ya que Lamine Yamal se animó a decir que ellos son los principales candidatos a ganar.

El delantero de 17 años brindó una entrevista al medio Sport, en la que aseguró: "Cuando acabó la fase de grupos ya dije que el Liverpool era el favorito porque eran los primeros y ahora que han caído, lo somos nosotros".

Este razonamiento del extremo al que todos comparan con Lionel Messi lo ayuda también a rendir dentro de la cancha, ya que comentó: "Si piensas que no eres el favorito, allí ya empiezas a perder. No piensas en que te pueden ganar. Piensas en que eres el mejor equipo, el que mejor juega y tiene más opciones de ganar".

🔴 AVANCE ENTREVISTA SPORT



💥 Lamine Yamal: "Somos los favoritos para ganar la Champions League"



🔥 "Somos el equipo que más daño le hace al Madrid"



📽️ @Jordigil entrevista a Lamine Yamal pic.twitter.com/Xxp4qCCHaA — Diario SPORT (@sport) March 18, 2025

"Somos una familia", subrayó el delantero sobre el equipo que protagoniza y comentó que son un grupo que no se conforma y siempre busca ganar más y más partidos, por lo cual están constantemente en alerta.

"Contra el Real Madrid los partidos son muy bonitos y somos el equipo que más daño les hace. Y al revés, también", siguió manifestando la estrella. Es por eso que les habló directamente a aquellos que no se imaginan una final de Champions entre los históricos rivales: "¿Por qué no? No hay que temer a ningún equipo", reiteró.

Además de los futbolistas, sin dudas la incorporación de Hansi Flick como entrenador era lo que le faltaba al Barça: "Nos ha metido en la mente que lo más importante es la intensidad, que luchemos el uno por el otro, que lo demos todo por la camiseta, por los jugadores, por la afición, por la familia... Debemos tener siempre ganas de ganar", detalló el español sobre él.