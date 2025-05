LeBron James revela cómo está de su lesión de rodilla y cuándo podrá jugar con los Lakers

Compartir podcast con otra leyenda de la NBA como Steve Nash ha abierto por completo a un LeBron James que no tiene problemas en compartir una actualización sobre su estado físico tras la lesión de rodilla izquierda sufrida en plena eliminación de Los Angeles Lakers durante los playoffs ante Minnesota Timberwolves.

Efectivamente, El Rey abordó el tema de su salud en el más reciente episodio de "Mind the Game", junto a Nash. “¿Me viste cojear al entrar?”, respondió LBJ con humor cuando el ganador de dos MVP de ronda regular le preguntó por la rodilla a los pocos minutos de iniciado el programa. "Está mucho mejor. Va mejorando día a día”, agregó.

El veterano alero afronta la primera lesión importante de rodilla en sus 22 años de carrera en la NBA, asegurando que, pese a las limitaciones, logró mantenerse activo durante los cinco encuentros de postemporada frente a T-Wolves. De ese modo, ya entrena en el gimnasio y usando bicicleta estática para trabajar la flexibilidad de la articulación, como parte de su rehabilitación.

“No soy de los que se quedan sentados. Tengo demasiada energía y odio estar sin hacer nada; incluso cuando me dicen que me tome un par de semanas después de la temporada, no soy ese tipo. Me gusta sudar, moverme, hacer algo. A veces lo compenso metiéndome al sauna o pasando tiempo con mi hija”, explicó LeBron.

A sus 40 años de edad, King James sigue desafiando los límites, tanto que promedió 24.4 puntos en 70 partidos de zafra regular y firmó 25.4 unidades, 9.0 rebotes y 5.6 asistencias en la primera ronda de playoffs. En consecuencia, ahora contempla la posibilidad de hacer historia al convertirse en el primer jugador en disputar 23 temporadas en la elitista competición, pese a no revelar aún si volverá a Lakers, recordando que puede romper su contrato en junio y renunciar a 52.6 millones de dólares para la 2025-2026.

Claro que de no activar la citada opción de jugador, LeBron probará una agencia libre en la cual firmará un contrato más largo, con Los Angeles u otra franquicia.