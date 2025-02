Luis Rubiales declarado culpable de agresión sexual contra Jenni Hermoso

Después de muchos meses de un escándalo que tomó repercusión internacional, la justicia encontró culpable a Luis Rubiales del delito de agresión sexual contra Jenni Hermoso, por el beso sin consentimiento que le dio durante la celebración de la Copa del Mundo de 2023, que ganó la selección femenina española.

El magistrado encargado de juzgar al ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol manifestó en la sentencia: "Ha quedado debidamente probado que en la entrega de medallas a las jugadoras de la selección española femenina de fútbol tras su victoria en la final del Mundial, y en el momento en que la jugadora Jennifer Hermoso recibía el saludo protocolario y la felicitación del acusado Luis Manuel Rubiales, éste sujetó la cabeza de la jugadora con ambas manos, y de manera sorpresiva y sin consentimiento ni aceptación, le propinó un beso en los labios".

Por lo anterior, Rubiales recibió como castigo el pago de una multa de 10.080 euros y la prohibición de acercamiento a Hermoso en un radio de 200 metros, por el periodo de un año, además de comunicarse con ella. Esto sin dudas habrá sido una sorpresa para el ex ejecutivo, quien desde el principio del proceso sostuvo que no hubo un acoso de su parte.

El Código Penal de España, sin embargo, es muy claro respecto a esta falta, ya que en los artículos 178 a 180 manifiesta que una agresión sexual es "cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento".

Las imágenes de ese momento son contundentes y se ve a Rubiales besar a Jenni Hermoso. Ella misma contó después en una entrevista: “He tenido que asumir las consecuencias de un acto que no provoqué, que no había elegido ni premeditado. He llegado a recibir amenazas, y eso es algo a lo que no te acostumbras nunca”.

Rubiales, para quien la fiscalía pedía dos años y medio de cárcel, fue absuelto del delito de coacciones por las presiones ejercidas sobre Hermoso para minimizar el gesto. También absolvieron por esto al exseleccionador Jorge Vilda y dos exdirectivos de la RFEF #AFP #AFPdeportes pic.twitter.com/GJSkxMyvXo — Agence France-Presse (@AFPespanol) February 20, 2025

Otro punto importante de este proceso judicial es que tanto Rubiales como el ex entrenador de la selección femenina española Jorge Vilda, el ex director de Fútbol de la selección masculina, Albert Luque, y Rubén Rivera (encargado del área de marketing de la RFEF), fueron absueltos del delito de coacción, a través del cual se habría presionado a la jugadora para que dijera que el beso fue consentido.

Este acto de acoso sexual fue tan impactante en el mundo del fútbol que significó el inició del movimiento "Me Too" allí. Además, estrellas de la talla de Natalie Portman y Alejandro Sanz demostraron su apoyo público a Hermoso desde el primer momento.