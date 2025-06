Manny Ramírez culpa a la gerencia de los Medias Rojas del polémico cambio de Rafael Devers

A diferencia de David Ortiz, Manny Ramírez sí exculpó a Rafael Devers de haber sido enviado la noche del domingo desde Medias Rojas de Boston a Gigantes de San Francisco por cuatro peloteros.

El ex jardinero, también dominicano, cree que la forma en la cual la gerencia de los patirrojos fue llevando la situación del seleccionado a tres All Star no resultó la más idónea al tratarse a de un jugador de estatus estelar.

"Los Red Sox se manejaron muy mal con Rafael. Ellos debieron hablar con él desde el principio y decirle que lo moverían de posición y no saltarle con eso en el Spring Training. Eso estuvo muy mal por la organización y demuestra la falta de experiencia del gerente y la falta de guía del equipo. Ellos nunca debieron tratar así a Devers", manifestó Manny al periodista Héctor Gómez.

La plana mayor de Medias Rojas aparentemente se cansó de las declaraciones públicas del doble Bate de Plata, quien en plenos Entrenamientos Primaverales aseguraba que sólo jugaría en la tercera base, sin importar que su entonces divisa firmara en la agencia libre al vigente ganador del Guante de Oro, Alex Bregman. Asimismo, el cañonero zurdo indicó meses después, una vez actuando de designado, que no defendería la inicial, luego que el teórico titular, Triston Casas, se lesionara.

"Los peloteros deben tomar esto como ejemplo; nadie es indispensable. Hay que estar disponible; ese fue el fin de la relación entre Devers y Boston. Hay que ser inteligente para comprender la situación. Tu peor enemigo es el ego", había acotado Big Papi Ortiz sobre el caso Devers, en una opinión distinta a la de Ramírez.

Sin dudas, el traspaso de "Carita" ha estremecido a MLB, pues Boston entregó a su jugador franquicia en vías de recibir de retorno a los lanzadores Jordan Hicks y Kyle Harrison, junto a los prospectos José Bello, también pitcher, y el versátil James Tibbs.