Manny Ramírez envía mensaje a Rafael Devers en medio de su slump con los Medias Rojas

Manny Ramírez vivió una situación similar, con sus matices, a la que atraviesa actualmente Rafael Devers en los Medias Rojas de Boston.

Es que el dueño de 512 jonrones en MLB firmó como agente libre con la novena de Nueva Inglaterra en el invierno del 2000, tras al menos seis campañas donde fue un pilar de los entonces Indios de Cleveland (hoy Guardianes).

Eso sí, el estatus y bagaje que traía Manny a los Medias Rojas no le evitó cambiar su rol defensivo, dado que fue obligado a pasar del jardín derecho, donde trabajó en Cleveland, al izquierdo. "Cuando llegué a Boston yo jugaba rightfield y ellos, cuando llegué el primer año me dijeron: ‘queremos que tú juegues left'. Primero, el orgullo y la falta de asesoramiento hacen que uno maquina cosas que no son correctas", explicó Ramírez al programa "Z Deportes".

⚾️ Manny Ramírez dice que está dispuesto a brindar cualquier consejo que sirva de apoyo para revertir la situación actual de Rafael Devers.



Devers, alcanzó la marca no deseada de poncharse 15 veces en sus primeros tres partidos de una temporada de #MLBxESPN



Vía: Z Deportes pic.twitter.com/B4NcwEBDnK — ESPN.com.do🇩🇴 (@ESPN_DO) April 1, 2025

Sin embargo, quien fuera elegido a 12 Juegos de Estrellas en Grandes Ligas cambió de actitud rápidamente al ver que los patirrojos tenían razón sobre su nuevo rol con el guante. "Cuando fui y me puse a coger elevados en el rightfield vi que eso era una sabana, y que para jugar en el right en Boston tienes que ser un atleta de campo y pista, entonces me dije: ‘no, mejor me voy a quedar aquí tranquilo, en el left ’. Me quedé ahí y al final me convino".

En base a su experiencia, Manny le abrió las puertas a Devers en pro de ayudarlo a una mejor adaptación a su nuevo papel con el club de Boston, recordando que ha emergido como bateador designado en los primeros encuentros de la temporada y que el manager Alex Cora confirmó que será Alex Bregman quien actúe en la antesala siempre.

"Mis puertas están abiertas y yo puedo aconsejarlo bien a él. Lo que él necesite, yo estoy aquí. Si quiere hablar conmigo, estoy aquí y lo estoy, no de parte del equipo, ni nada por el estilo, sino para darle mi experiencia, darle un buen consejo por lo que yo pasé", acotó la antigua figura quisqueyana, hoy de 52 años de edad.

Tras participar en apenas cinco juegos de pretemporada, "Carita" ha empezado frío la ronda regular, al punto que no no ha pegado hit en 19 turnos legales, con sólo una remolcada y cuatro boletos recibidos.