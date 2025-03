Marcell Ozuna no irá con República Dominicana al Clásico Mundial: "Cuando quise ir, no me invitaron"

Pocos bateadores en MLB han pegado al menos 39 jonrones en cada una de las recientes dos campañas. Uno de ellos es Marcell Ozuna, uno de los peloteros con menos prensa de la República Dominicana.

De hecho, "El Oso" parece guardar cierto rencor hacia la delegación de su país del Clásico Mundial de Béisbol, la cual no lo seleccionó para la edición de 2023. Es por eso que no planea ir al mismo evento pero en 2026.

"No, yo no voy. Desde mi corazón y mi alma, yo dije que yo no iba a un Clásico. Perdón a mi país que no voy a representar la bandera, pero yo dije que no iba al Clásico y no voy a ir", afirmó Ozuna al periodista Leonte Landino.

Paradójicamente, el cañonero de los Bravos de Atlanta estableció tope personal en vuelacercas (40) en 2023, luego de ser marginado de la convocatoria quisqueyana para el máximo torneo de selecciones.

"Son decisiones mías; cuando quise ir no me invitaron. Hice todas las gestiones y no fui elegido cuando pensé que merecía estar ahí, y dije ‘ah, no me invitaron’, entonces tuve una de las mejores temporadas de mi carrera, y de ahí dije ‘el Clásico no me hace ser mejor de lo que soy", explicó el miembro de tres All Star en las mayores.

La novena quisqueyana buscará dentro de un año lavar su imagen tras caer por primera vez en la ronda inicial durante el pasado torneo (2023). Y lo hará con una leyenda de dicha nación como jugador de MLB, aunque ahora en rol de manager, Albert Pujols.