El mensaje de Lamine Yamal tras la eliminación del FC Barcelona de la Champions League

La edición 2024-25 de la Champions League fue muy especial para el FC Barcelona, que había llegado a una semifinal después de 6 años sin lograrlo. Sin embargo, quedó eliminado del torneo a manos del Inter de Milán y Lamine Yamal, una de sus estrellas, habló sobre esto.

El delantero usó su cuenta de Instagram para dirigirse directamente a los aficionados y dijo: "Lo hemos dado todo, este año no ha podido ser pero volveremos, no tengan ninguna duda, 'CULERS', no pararemos hasta dejar a este club donde se merece, en lo más alto".

Por otro lado el heredero de Lionel Messi añadió: "Cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona, no pararemos hasta conseguirlo. Pero el domingo es otra final y hay que estar todos juntos. ¡Visca el Barça!".

Con lo anterior, el joven al que todos califican como el futuro ganador de un Balón de Oro, hizo referencia al Clásico que disputará su equipo contra el Real Madrid, en el marco de la jornada 35 de LaLiga. Si gana, estaría más cerca de conseguir el título del torneo español, uno de los objetivos que todos tienen.

La publicación tiene más de 8 millones de "Me Gusta" y miles de comentarios. La mayoría son de apoyo hacia el grupo y la mamá de Lamine le dijo: "Mi niño, nada que reprocharte, a seguir trabajando duro equipo".

El club había llegado a las semifinales de este torneo con solidez. Era uno de los favoritos a ganar, pero en el partido de vuelta perdieron por 4-3 y Ronald Araújo fue señalado como el principal responsable de la debacle.

El uruguayo ingresó en reemplazo de íñigo Martínez con la confianza de todos puestas en él, pero no cumplió con las expectativas. Tuvo errores que hicieron que el Inter anotara los dos goles de la victoria.

El FC Barcelona, sin embargo, dominó el encuentro con un 72% de la posesión del balón y 22 remates, 10 de los cuales fueron al arco. Aquí el rol de Lamine Yamal fue fundamental, convirtiéndose en una verdadera amenaza, ya que fue incisivo en todo momento.