¿Por qué Lamine Yamal se venda la mano?

Hace ya varios partidos del FC Barcelona que Lamine Yamal sale a la cancha con la mano derecha vendada y muchos se preguntan a qué se debe esto. La interrogante surgió justamente luego de que Niko Mihic, ex jefe de los servicios médicos del Real Madrid, criticara esta medida.

El profesional puso el foco en el hecho de que varios futbolistas se muestran con estos vendajes y al medio Marca expresó: "Yo no entiendo por qué lo están haciendo y que lo desmientan. Que digan 'no', pero demuéstrame qué estás haciendo. ¿Cuál es el secreto? No es por jugar al futbolín, ¿Verdad?".

😮 La explicación del doctor Niko Mihic, ex médico del Madrid, sobre los numerosos vendajes en las muñecas que se ven últimamente entre los futbolistas



💥 "Si quieres tener un acceso venoso es en las manos y muñecas" https://t.co/wiaO213OS9 pic.twitter.com/e00wzFxNn1 — MARCA (@marca) April 29, 2025

Por otro lado explicó: "Podría ser que están diseñando juegos de estrategia, jugando mucho al futbolín y la tendinitis…de la misma manera que podría ser que no han sobornado a Negreira. No sé lo que está ocurriendo, pero lo que quiero decir es que cualquier médico sabe que, si quieres tener un acceso venoso más fácil, es en las manos y muñecas".

En el caso puntual de Lamine, esta estrategia de usar vendas e inmovilizar dos de sus dedos fue abordada por los profesionales médicos que lo acompañan, quienes buscan con esto prevenir futuras lesiones. Todo esto después de la que sufrió en febrero pasado en esa parte del cuerpo.

"No creo en modas. Yo creo que un jugador no juega con un aparataje que diseña una lesión, una carencia, si no es por hacer algo con eso, no es porque es más guapo", dijo Niko Mihic sobre el tema y aunque la estrella del Barça no le respondió directamente, sí lo hizo de manera implícita.

En su cuenta de Instagram, el formado en La Masía publicó varias fotos del partido de semifinales de Champions League que protagonizó su equipo contra el Inter de Milán y le dio un protagonismo a su mano vendada, como enviando un mensaje a los detractores.

El delantero de 17 años no fue el único que reaccionó frente a los comentarios del médico Niko Mihic, ya que su compañero Pau Víctor también lo hizo y en la red social X compartió el video de su alocución, acompañado de varios emoticones de risa, dejando en claro así la poca importancia que le daba a esa postura.