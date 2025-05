México anuncia si Julio Urías jugará en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026

México ha venido anunciando a sus principales jugadores para participar en el Clásico Mundial de 2026, una justa que será importante para el elenco dirigido por Benjamín Gil, ya que en la última edición, la de 2023, alcanzó las semifinales.

Sin embargo, no han publicado nada sobre Julio Urías, el lanzador que fue suspendido por violar la política de violencia doméstica en la MLB y que está disponible para regresar al beisbol organizado después del Juego de Estrellas.

Un reciente reporte de ESPN recoge las palabras de Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, quien fue contundente con el tema de Urías y el Clásico Mundial.

"Julio está en la misma situación que me han escuchado decir para la Liga Mexicana de Béisbol. Desafortunadamente para él en este sentido y de alguna forma no está cumpliendo con las características de las sanciones que ha tenido y propiamente de los delitos tipificados que la autoridad competente en Estados Unidos ha demarcado", afirmó Horacio De la Vega, en la presentación oficial del manager Benjamín Gil con el seleccionado mexicano.

"Urías está en un proceso de 36 meses que no cumplen justamente a darse hasta la parte del Clásico Mundial; al margen de ello, lo he expresado como Liga Mexicana de Beisbol, hasta que eso no ocurra no vamos a tomar ninguna determinación al respecto, más que no pueda jugar justamente en la Liga Mexicana de Beisbol y es, digamos, un símil lo que estará ocurriendo con la Selección Mexicana de nuestro país".

El lanzador de 28 años de edad es agente libre después de haber lanzado por 8 temporadas con los Dodgers de Los Angeles, con quienes fue campeón de la Serie Mundial de 2020.