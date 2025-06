La opinión de Derek Jeter sobre el inicio de temporada de Juan Soto con los Mets

El inicio de temporada de Juan Soto con los Mets de Nueva York después de firmar el contrato más lucrativo en la historia de las Grandes Ligas (15 años y 765 millones de dólares) está el ojo de la crítica, ya que sus números distan de las expectativas creadas en torno a él.

El jardinero dominicano amaneció este domingo con promedios de .231/.357/.413, 9 jonrones, 27 carreras remolcadas y 7 bases robadas. Pese a que sus estadísticas no impresionan, para la leyenda de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter, es cuestión de tiempo para sus números vuelvan a la élite de la MLB.

"Mis dos hijos mayores están en primer y segundo grado. Ellos terminarán la universidad, y Juan Soto seguirá jugando para los Mets de Nueva York. Va a estar allí por mucho tiempo. Va a batear", dijo Jeter en Fox Sports, haciendo alusión a la durabilidad de su contrato con los metropolitanos.

Soto, por su parte, hizo una promesa a los seguidores de los Mets, sabiendo que volverá a rendir como lo quizo con los Bombarderos del Bronx en 2024.

"Yo no diría que siento presión. Diría que se trata más de cumplir por el equipo", dijo Soto a Phillip Martinez de SNY. "Todos esperan que yo cumpla, y quiero batear por el equipo, sea como sea. Conseguir algunas victorias. Sé que he estado teniendo dificultades y que no he estado ahí para el equipo, pero lo estaré", aseguró.