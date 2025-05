La promesa de Juan Soto a los aficionados de los Mets de Nueva York

Juan Soto sabe que aún está en deuda con los Mets de Nueva York tras llegar al club con el mejor contrato de la historia de las Grandes Ligas (15 años y 765 millones de dólares). Por ello, espera retribuir con el pasar de la temporada la confianza puesta en él.

"Yo no diría que siento presión. Diría que se trata más de cumplir por el equipo", dijo Soto después de la victoria de los Mets 4-2 sobre los Rockies de Colorado, según Phillip Martinez de SNY. "Todos esperan que yo cumpla, y quiero batear por el equipo, sea como sea. Conseguir algunas victorias. Sé que he estado teniendo dificultades y que no he estado ahí para el equipo, pero lo estaré", aseguró.

Por su parte, el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, dijo que todo el revuelo que ha habido con su rendimiento se debe al contrato que recibió en la temporada baja. Se espera que haga una campaña histórica, y eso puede estar afectando al jugador.

Soto amaneció este sábado con promedios de 229/.355/.400 después de 56 juegos con los Mets. Sólo ha conectado 8 cuadrangulares y ha registrado 19 extrabases, aunque ha conseguido la misma cantidad de bases por bolas (42) que ponches.

"Es cuestión de tiempo para siga teniendo mejores juegos. No sabemos cuándo va a llegar. Sólo hay que seguir trabajando en ello", finalizó el dominicano.