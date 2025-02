La opinión de Luka Doncic sobre la estrella emergente de los Lakers Austin Reaves

Los Angeles Lakers atraviesan su mejor momento de la 2024-2025 de NBA, tanto que han ganado ocho de los últimos 10 partidos y 16 de los anteriores 20; rachas que le han servido para asaltar la cuarta posición del siempre hostil Oeste.

Pues el futuro inmediato pinta todavía mejor para la escuadra de amarillo y púrpura, ya que su reciente gran adquisición, Luka Doncic, parece empezar a carburar, mientras que LeBron James mantiene su elitista nivel y Austin Reaves se consolida como una estrella ascendente.

De hecho, Doncic viene de anotar 32 puntos en el triunfo de los Lakers en casa de los favoritos Denver Nuggets el sábado, en un cotejo en el cual Reaves agregó 23 unidades, completando un Big Three mortal, dado que James sumó otros 25.

En consecuencia, el escolta de 26 años luce preparado desde ya en pro de erigirse en una de las luminarias del conjunto angelino, tal y como lo ratifica el propio Luka a la agencia AP. "No me sorprende su rendimiento. Lo he estado observando mucho; cuando jugamos contra ellos (representando a Dallas Mavericks) era difícil marcarlo. Es simplemente un tipo diferente. (Reaves) Es de esos jugadores que marca la diferencia desde que está en la cancha, así que estoy muy emocionado de poder jugar con él".

Lejos de perturbar, el arribo del genio esloveno al club entrenado por JJ Redick, luego del mediático traspaso con los Mavs, parece haber liberado de responsabilidad al basquetbolista de cuatro campañas en la NBA, debido a que ha vuelto a su rol original, de 2, sin tener que estar obligado a conducir el balón en la mayoría de las posesiones, lo que supone un menor desgaste físico.

Reaves promedia 19.2 puntos en la presente temporada; récord de su carrera. Además ha elevado a 23.9 su media de unidades en nueve desafíos en febrero; cuatro de ellos con Doncic en la duela.