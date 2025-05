Oscar Piastri gana el Gran Premio de Miami de la F1: ¿El principio del fin del dominio de Max Verstappen?

Este fin de semana, Oscar Piastri se consagró ganador del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 y la escudería McLaren celebró por tener a sus dos pilotos (él y Lando Norris), ocupando los primeros puestos del podio.

Piastri, al mando del monoplaza MCL 39, está teniendo una temporada 2025 espectacular. Lleva 4 victorias acumuladas y lidera el Campeonato de Pilotos, con 131 puntos, lo cual hace pensar en Max Verstappen perdiendo el lugar de "capitán" de la competición, que suele tener hace varios años.

El neerlandés quedó 4° en Miami y ante la prensa manifestó sobre la carrera: "Intenté algo con los McLaren, porque ya no tenía nada que perder. Me divertí un poco, ya no podía hacer mucho más". Además de añadir: "Da igual quedar tercero o cuarto. Para eso no estoy aquí, obviamente".

El problema con Verstappen este año es sin dudas su coche. El RB21 deja en evidencia que el talento del piloto no es suficiente para alcanzar el rendimiento óptimo que se requiere, siendo algunos de los problemas que experimenta los relacionados con el equilibrio, los frenos y los neumáticos.

El propio Christian Horner, director de Red Bull, habló sobre los rumores de salida del corredor de esa escudería, y explicó: “Tiene contrato hasta 2028. Y si no podemos darle un coche competitivo... entonces, inevitablemente, surgirán dudas", confirmando así que no todo funciona correctamente con el auto. Sin embargo, aclaró: "Está totalmente comprometido. Este equipo le ha dado un coche con el que ha ganado 64 Grandes Premios hasta la fecha y cuatro campeonatos mundiales”.

Oscar Piastri, por su parte, vive una realidad completamente distinta. Su coche está cumpliendo con las expectativas puestas y él mismo explicó: "Recuerdo que hace dos años aquí en Miami éramos realmente el equipo más lento".

Para esta temporada los ingenieros del equipo hicieron cambios en la toma de aire superior, el sistema de refrigeración y la suspensión, con el objetivo de superar al MCL38, y mejorar el ritmo en recorridos largos.

"Yo estaba lo suficientemente consciente como para evitar a Max y a partir de ahí sabía que tenía una gran ventaja de ritmo y claramente el coche era increíble hoy", agregó el piloto de McLaren sobre lo dado en la pista en el Gran Premio de Miami de 2025.