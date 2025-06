Piratas anuncian si Paul Skenes y Oneil Cruz están disponibles en el mercado de cambios

Los rumores de cambio en las Grandes Ligas se incrementan cada día que nos acercamos al 31 de julio, y en los Piratas de Pittsburgh, últimos en la División Central de la Liga Nacional, hay dos jugadores que los equipos contendientes por el título de la Serie Mundial quisieran tener sus filas: Paul Skenes y Oneil Cruz.

Sin embargo, la gerencia de los Piratas está abierta a cambiar a cualquiera de sus peloteros, con excepción de las dos figuras antes mencionadas, ya que son los pilares del proyecto del equipo.

Skenes, un abridor generacional, entrará en sus años de pre-arbitraje salarial en 2026 y apenas está ganando 875.000 dólares en la temporada en curso. Para verlo cambiar de camiseta, cualquier equipo tendría que renunciar a sus mejores prospectos, así como de un abridor de cartel en la negociación.

El derecho, de 23 años de edad, tiene 2.15 de efectividad, 77 ponches y 0.916 de WHIP en 75.1 innings de trabajo, todos repartidos en 12 salidas en 2025. Ganó el Novato del Año, fue invitado al Juego de Estrellas y llegó tercero en las votaciones al Cy Young de la Liga Nacional en la campaña pasada.

"No importa en absoluto las conversaciones de traspaso", declaró Skenes a Jason Mackey del Pittsburgh Post-Gazette. "No me voy a ninguna parte, no creo. Tengo que encontrar la manera de seguir mejorando en este equipo".

Cruz por su parte, entrará a su primer año de arbitraje salarial en 2026 y esta temporada tiene una línea ofensiva de .230/.347/.481 con 12 jonrones, 26 carreras remolcadas y 18 bases robadas, siendo el líder de la Liga Nacional en el departamento de estafadas.