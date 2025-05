¿Por qué Cristiano Ronaldo no estuvo en la pelea "Canelo" Álvarez vs. William Scull en Arabia Saudita?

Este sábado 3 de mayo, Saúl "Canelo" Álvarez ganó en la pelea que protagonizó contra el cubano William Scull. Teniendo en cuenta que el evento se realizó en Arabia Saudita, todos pensaron que Cristiano Ronaldo sería uno de los presentes, pero eso no pasó.

El luso es un aficionado del boxeo y de hecho fue invitado por el propio mexicano para asistir, aunque su desempeño profesional es aún más importante y, de acuerdo a lo que informa el medio TUDN USA, fue su estricta rutina de entrenamiento la que hizo imposible que asistiera al evento.

A esto se le suma el hecho de que no está con los mejores ánimos luego de que su equipo, el Al-Nassr, quedara eliminado de la Champions asiática.

El enfrentamiento entre los pugilistas se produjo a las 6 de la mañana de Arabia Saudita (del domingo 4 de mayo), y resulta que a esa hora el futbolista estaba en pleno proceso de preparación física individual, para después unirse a sus compañeros.

Hace aproximadamente un mes, Álvarez dijo cuando le consultaron sobre la asistencia de Cristiano: "Ya hablamos. Ahí va a estar obviamente, yo voy a visitarlo a sus entrenamientos. Su hijo ya creció un poco más, pero siempre ha sido fanático mío". Generó así una gran expectativa entre la prensa y el público, que finalmente no se cumplió.

Días antes de la pelea, el latino se echó para atrás con sus dichos y manifestó: “Están viendo por lo que acaba de pasar con el futbol, pero ojalá esté aquí, que tenga la oportunidad de estar, si no, ya será en la otra, no será la última vez“, en relación al portugués y para ese momento ya se especulaba que no diría "presente".

Cristiano Ronaldo contó en muchas oportunidades que le gusta practicar boxeo como hobby. Nunca pensó en dedicarse a ese deporte profesionalmente, pero aconseja ejercitarse de esta manera, debido a la disciplina y concentración que brinda.