¿Por qué Cristiano Ronaldo no viajó con el Al Nassr a Irán?

El Al Nassr viajó a Teherán, Irán, para disputar el partido de ida de los octavos de final de la Champions de Asia contra el Esteghlal, pero un punto más que llamativo es que Cristiano Ronaldo no fue convocado. El motivo se vincula con su seguridad, ya que el luso enfrenta un castigo en ese país por algo sucedido en 2023.

En esa fecha, el delantero había asistido a la ciudad nombrada anteriormente, para jugar contra el Persépolis y después se tomó una foto con una artista con discapacidad llamada Fatemeh Hammami Nasrabadi, quien le hizo dos cuadros pintados con los pies.

AlNassr’s squad list for Esteghlal! 🗒️ pic.twitter.com/EAm5Ac1cfh — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 2, 2025

Como pocas veces sucede, el futbolista se mostró muy cariñoso y agradecido con ella por el regalo y no sólo la abrazó, sino que además le dio un beso en la frente. Fue este último gesto el que le trajo graves problemas, ya que en un territorio donde las mujeres no tienen libertad y derechos garantizados, el hecho de que un hombre bese a alguien que no es su pareja, es visto como "adulterio".

Por lo anterior, el ganador de 5 Balones de Oro se podría enfrentar a una pena de 99 latigazos, establecida por ley. Es probable que eso finalmente nunca suceda, pero al estar en tierras iraníes, se perdería el control de la situación, y es por eso que los ejecutivos del Al Nassr optaron por no autorizar su viaje.

"Cristiano Ronaldo es un personaje extremadamente profesional y ético que siempre se involucra en grandes asuntos de caridad, y me abrazó con amor y cariño", fue lo que dijo la artista a la prensa luego de que surgiera el escándalo, además de recordar que él desconocía esa ley por completo.

Por otro lado la mujer manifestó: "Abogados desempleados hicieron acusaciones en su contra sin mi permiso o el de mi familia. En Irán ha cometido un delito por abrazarme, mientras que nosotros nunca hemos tenido ninguna queja... Estoy muy agradecida a Ronaldo por su amor y cariño hacia mí. Espero que le pase lo mejor en la vida y el fútbol".