¿Por qué la MLS vetó al guardaespaldas de Lionel Messi?

Yassine Cheuko es conocido por tener a su cargo la custodia de Lionel Messi, el hombre más famoso del mundo. Sin embargo ahora este guardaespaldas tiene sus funciones limitadas ya que no podrá cuidar más al astro en el marco de la MLS.

Él mismo contó en una entrevista que dio a House of Highlights: “No me quieren en el terreno de juego”, haciendo referencia a esos partidos. Si bien no dio los motivos de por qué se tomó esta decisión con él, todo parece indicar que se vincula con un cambio en las normas de seguridad de la liga estadounidense de fútbol.

🇺🇸❌ LA DRÁSTICA DECISIÓN DE LA MLS CON EL GUARDAESPALDAS DE MESSI



Yassine Cheuko, quien lleva años velando por la seguridad del astro argentino, confesó que la liga de fútbol de Canadá y Estados Unidos lo vetó: “Llegué a Estados Unidos y en 20 meses de trabajo ya se han metido… pic.twitter.com/kie4xmb6aj — TyC Sports (@TyCSports) March 31, 2025

“Vine aquí y empecé en julio de 2023 y desde entonces hasta ahora, han sido 16 invasores de cancha… entonces hay un problema real y el mantenerme fuera de la cancha no va a solucionar el problema”, dijo este poderoso hombre, hablando sobre la cantidad de aficionados que quieren estar cerca de Leo, algo que se volvió casi frecuente.

En otra parte de su diálogo, el estadounidense aseguró que acepta la decisión que se tomó respecto a él, aunque insistió: "Existe un enorme problema aquí, yo no soy el problema, déjenme ayudar a Leo… Amo la MLS y a la CONCACAF, pero tenemos que trabajar juntos, me encanta ayudar. Yo no soy mejor que nadie, pero tengo mi experiencia de Europa".

El guardaespaldas no podrá estar presente en los juegos que dispute el Inter Miami, tanto de local como de visitante. Sin embargo su labor junto a la familia Messi sigue intacta, ya que cuida también a la esposa e hijos del campeón del mundo.

Su destreza proviene de los muchos años que se desempeñó como militar de alto rendimiento, además de sus experiencia en el uso de armas, técnicas de bloqueo físicas, boxeo, artes marciales y otras disciplinas.

“Messi no solo me considera su guardaespaldas, sino también un amigo. Hablamos, nos reímos y descubrimos nuestras personalidades juntos. Siempre me invita a almorzar y me trata muy bien”, contó una vez sobre el futbolista con el cual tiene un gran vínculo.