¿Por qué nunca pelearon George Foreman y Mike Tyson?

George Foreman y Mike Tyson son sin dudas dos de las figuras más importantes en la historia del boxeo. Es por eso que muchos soñaron durante años con verlos enfrentándose en el ring, algo que nunca sucedió.

Fueron muchas las versiones que se volcaron para explicar por qué el encuentro no se produjo, y los famosos también hablaron sobre esto. Tyson dijo una vez: "Me hubiera gustado pelear contra George Foreman. Hubo muchos fans que se preguntaban quién era el pegador más grande. Me hubiera gustado poner fin a la discusión, de una forma u otra".

“George Foreman es el pegador más fuerte”, afirmó además cuando le preguntaron sobre su colega, y añadió: "No podría igualar la potencia de alguien tan grande y con tanta masa". Con esto de alguna manera manifestaba que en realidad le faltaba decisión al momento de enfrentar al púgil fallecido el 21 de marzo de 2025.

El propio "Big George", por su parte, dejó al descubierto el miedo que le daba esta lucha, ya que comentó a ESPN: "Yo lo llamo Mike 'Pesadilla' Tyson", sobre su compatriota. "Ese tipo era un verdadero terror sobre el ring, en serio. Si fallaba con la izquierda, y luego lo hacía con la derecha, te mordía. No quería tener nada que ver con eso. Realmente, no lo quería cruzar", añadió.

A pesar de nunca haber logrado llevar a cabo la pelea, Foreman reconoció la enorme admiración que siente por Tyson: "Lo amo, porque es estrictamente positivo. No tiene nada negativo que decir sobre nada. Se divierte, y de eso se trata vivir, realmente. Divertirse y salir. Es un tipo para admirar. Hay que mirar su vida y entenderlo. Que escriba su propio libro, cuando esté listo para hacerlo", aseveró.

1990 fue el año en el que los boxeadores estuvieron cerca de disputar una contienda, pero las negociaciones fueron fallidas. Sin embargo, nunca dejaron de demostrar la fascinación mutua que sentían.