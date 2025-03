¿Por qué se retrasó el debut de Rafael Devers con los Medias Rojas de Boston en la pretemporada?

Pese a la llegada de Alex Bregman, los Medias Rojas de Boston siguen concibiendo a Rafael Devers como su jugador franquicia, al menos en el apartado ofensivo.

Es cierto que se ha generado polémica por la posibilidad de que el estelar dominicano sea movido a otra posición en defensa, tras la firma con los de Nueva Inglaterra de Bregman, vigente Guante de Oro en la tercera base. Sin embargo, "Carita" se mantendrá como bastión en ataque dentro del lineup del manager Alex Cora.

Eso sí, Devers tenía pautado debutar con los Medias Rojas durante el Spring Training este miércoles no obstante, la web oficial de MLB reportó que dicho estreno fue retrasado para el fin de semana. Pues Cora declaró que el quisqueyano no está recuperado en un 100% de su lesión de hombro del curso pasado.

Rafael Devers working in conditioning. pic.twitter.com/e39BZiPMnb — Boston Strong (@BostonStrong_34) February 20, 2025

"Me pidió más prácticas de bateo en vivo, así que estaremos bien con eso”, explicó el estratega puertorriqueño sobre el tres veces All Star. “Veremos dónde estamos durante el fin de semana, pero en cuanto al tiempo, está retrasado. No estoy preocupado por él”

El dueño de ocho ejercicios ligamayoristas, siempre con Boston, disputó 138 encuentros en 2024; su menor cantidad desde 2018, y sin incluir la acortada zafra de la pandemia, a raíz de reiterados problemas en su hombro.

De hecho, Devers se vio obligado a accionar con dolencias hasta el 20 de septiembre dado que los patirrojos todavía conservaban, hasta esa fecha, claras opciones de meterse a playoffs, lo que no terminó ocurriendo. El cañonero zurdo totalizó .273 puntos con .348 de OBP, 26 jonrones y 80 empujadas.